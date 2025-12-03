Torreón: La Rosa de Guadalupe rinde homenaje a ‘Papayita’ y denuncia el acoso laboral

TORREÓN, COAH.- La serie La Rosa de Guadalupe dedicó el episodio, este 2 de diciembre, a la memoria de Carlos Gurrola Arguijo, conocido cariñosamente como “Papayita”.

Su historia conmovió y estremeció a miles de personas luego de viralizarse en redes sociales, pues su fallecimiento fue resultado presuntamente del acoso que sufrió por parte de sus compañeros de trabajo, quienes, en una cruel broma, le cambiaron el contenido de un envase de refresco por una sustancia tóxica.

Este trágico hecho encendió la conversación social sobre la importancia de erradicar el bullying y el maltrato laboral.

El título del episodio es “Poner límites” y presenta la historia de Silverio, apodado Guayabita en la ficción, quien, al igual que Papayita, labora en un lavado de autos. La trama busca sensibilizar a la audiencia mostrando cómo la violencia y las humillaciones pueden escalar hasta tener consecuencias devastadoras, exponiendo la urgencia de poner un alto a las bromas pesadas y la discriminación en los entornos laborales y sociales.

“Guayabita vive entre burlas constantes y humillaciones diarias en su trabajo. Sus compañeros lo usan para divertirse con bromas cada vez más pesadas, hasta que su crueldad termina en una tragedia”.

El caso de “Papayita” dejó una profunda huella en su familia y comunidad. Después de sus jornadas laborales, en varias ocasiones llegaba llorando a su casa en el ejido La Concha de Torreón, incapaz de soportar el abuso y las constantes vejaciones de sus compañeros.

Su hermana Karina relató públicamente el sufrimiento de Carlos, quien, a pesar de trabajar durante tres años en HEB Senderos como personal de limpieza contratado por Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., enfrentó en los últimos meses un acoso que lo sobrepasó emocionalmente.

El 30 de agosto, durante su turno en HEB Senderos, Carlos tomó del envase de Electrolit que había guardado sin saber que la bebida había sido adulterada. La intoxicación ocurrió alrededor de las 15:30 horas, pero fue hasta casi las 18:00 cuando fue trasladado a la Clínica 66 del IMSS, donde se confirmó el daño sufrido.

Posteriormente, fue canalizado a otros hospitales, aunque lamentablemente falleció el 18 de septiembre debido a un infarto provocado por los daños en sus órganos. Este caso ha sido un llamado de atención sobre la gravedad del acoso laboral y la responsabilidad que tienen las empresas y la sociedad para prevenir y actuar oportunamente ante cualquier señal de abuso.