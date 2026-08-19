Acusa PVEM reparto de agua con favoritismo político en Villas Zaragoza, Torreón

Acompañado por Cintia Aracely Flores González, habitante del sector, Calvillo afirmó que desde hace aproximadamente tres meses el camión cisterna da prioridad a ciudadanos afines a Morena, mientras otras familias quedan sin recibir suficiente agua.

TORREÓN, COAH.- Gerardo Calvillo, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Torreón , acusó una distribución inequitativa de agua potable mediante pipas en la colonia Villas Zaragoza y señaló a la diputada federal Cinthia Cuevas y a la edil Ariana Cervantes por presuntamente condicionar el abastecimiento con fines partidistas.

“Las pipas llegan, llenan una casa y lo que sobra se reparte entre ciertas personas; al resto ya no les alcanza. Esto ya no es parejo, ya es por partido”, declaró.

El dirigente sostuvo que, según los señalamientos recibidos, el suministro mediante pipas estaría siendo utilizado como una herramienta política para favorecer a simpatizantes de Morena.

Adelantó que promoverán recursos legales para que se investigue el presunto uso electoral del abastecimiento de agua. Además, cuestionó que durante la pasada administración municipal Cuevas y Cervantes no se pronunciaran sobre el desabasto y que actualmente encabecen protestas en sectores afectados.

“¿Cuándo las vimos defendiendo a la gente que no tenía agua? Nunca. Fueron omisas cuando la crisis era más fuerte y ahora buscan sacar raja política de la necesidad de las familias”, expresó.

El dirigente del PVEM agregó que, de acuerdo con testimonios de vecinos, a personas que participaron en el reciente bloqueo del bulevar Mieleras presuntamente se les ofreció llenar sus tinacos a cambio de asistir a la protesta. Calvillo calificó esta práctica, en caso de comprobarse, como una manipulación de las necesidades de la población.

También atribuyó los problemas de abastecimiento de agua en Torreón a un presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), recursos que, afirmó, debieron destinarse a infraestructura hídrica.

Finalmente, Calvillo pidió a las autoridades correspondientes investigar los señalamientos para determinar si existen irregularidades en la distribución del agua y evitar, sostuvo, que el acceso al recurso sea utilizado con fines partidistas.