Advierten empresarios laguneros sobre altas ilícitas en el IMSS

Durante la sesión se enfatizó que dichas irregularidades no provienen de los sistemas internos del IMSS, sino de actores externos que, mediante tácticas ilícitas, acceden indebidamente a las plataformas para realizar movimientos patronales sin autorización previa de los empleadores.

TORREÓN, COAH.- En un encuentro con José Valeriano Ibáñez, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila , líderes empresariales abordaron la creciente detección de un esquema delictivo: la inscripción fraudulenta de personas como empleados en las nóminas de compañías formalmente establecidas.

Pablo García Chacón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, alertó que esta problemática expone a las empresas a riesgos críticos, al generar cargas económicas derivadas de una plantilla laboral ficticia que no es reconocida por la compañía.

El dirigente señaló que las repercusiones son multifacéticas, incluyendo el cobro indebido de cuotas patronales, inconsistencias en el cumplimiento ante el fisco y la seguridad social, además de posibles recargos, trabas administrativas y el riesgo de congelamiento de cuentas bancarias mientras se deslinda la responsabilidad.

Además, precisó que estos actos afectan la operatividad al obligar a las empresas a desviar recursos, tiempo y personal para corregir los registros alterados de manera externa.

Ante esta situación, Canacintra y el IMSS hicieron un llamado a administradores, contadores y encargados de recursos humanos para fortalecer la vigilancia de sus registros.

Como medidas preventivas, se recomendó la revisión constante de los movimientos afiliatorios, corroborar que la plantilla inscrita coincida con la real y notificar de inmediato cualquier modificación no autorizada detectada en el sistema.

De igual forma, se instó a extremar el cuidado en el manejo de certificados digitales y contraseñas, restringir los accesos a las plataformas del instituto y formalizar denuncias ante las autoridades correspondientes ante cualquier indicio de fraude.

García Chacón concluyó que la coordinación entre el sector privado y el IMSS es una herramienta para proteger el patrimonio de las empresas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales y laborales.