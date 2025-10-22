Alcalde de Piedras Negras desmiente a la Fiscalía sobre citatorios por maltrato animal

    Alcalde de Piedras Negras desmiente a la Fiscalía sobre citatorios por maltrato animal
    El alcalde Jacobo Rodríguez durante la conferencia matutina en Piedras Negras, donde negó conocer denuncias formales sobre el caso de los perros muertos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Afirmó que no hay citatorios ni denuncias formales recibidas por el caso de los perros muertos en el relleno sanitario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, aseguró este miércoles que hasta el momento no ha recibido notificación formal de ninguna denuncia presentada por el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés Flores, por el caso de los perros muertos que empleados municipales tiraron en el relleno sanitario.

Durante su conferencia matutina, Rodríguez desmintió versiones de la Fiscalía del Estado que indicaban que trabajadores municipales habían sido citados para declarar sobre el video que evidenció el acto de maltrato animal. “No hay citatorios hasta el día de hoy para todos los involucrados, es mentira”, afirmó..

TE PUEDE INTERESAR: Jericó Abramo, diputado de Coahuila, solicita mayor presupuesto para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

El caso surgió luego de que un video, difundido en redes sociales el 11 de octubre, mostrara a una camioneta oficial del municipio descargando decenas de cuerpos de perros en el relleno sanitario, provocando indignación ciudadana bajo hashtags como #HolocaustoAnimal y #PiedrasNegras.

El diputado Jorge Arturo Valdés acudió a Piedras Negras para presentar formalmente una querella por maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado, argumentando que los hechos constituyen un delito y representan una grave falta de sensibilidad institucional. Sin embargo, el alcalde reiteró que desconoce cualquier denuncia presentada y que su gobierno colaborará con la Fiscalía en caso de que exista.

Asimismo, Rodríguez aseguró que los cuerpos de los animales no han sido incinerados para permitir los peritajes correspondientes y defendió que su administración no incumple con la entrega de informes semestrales que exige la Propaec sobre captura y sacrificio de animales, aunque admitió que la forma en que se depositaron los cuerpos fue inapropiada.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades municipales han prometido esclarecer responsabilidades mientras la ciudadanía mantiene presión sobre la administración para que se garantice justicia y sanciones a quienes resulten responsables.

Temas


Denuncias
maltrato animal

Localizaciones


Piedras Negras

Moisés Rodríguez

