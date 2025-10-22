Jericó Abramo, diputado de Coahuila, solicita mayor presupuesto para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Actualmente, la UAAAN enfrenta una reducción presupuestal del 4.8%, según la propuesta de egresos enviada por la Secretaría de Hacienda
El Diputado Federal Jericó Abramo Masso solicitó este miércoles a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bertha Gómez Castro, un incremento en los recursos destinados a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
Durante las reuniones de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador coahuilense destacó la importancia de garantizar el financiamiento adecuado para la operación de la institución.
“Viene una reducción del 4.8 por ciento para la UAAAN, la cual alberga a estudiantes del sureste mexicano, así como de la zona centro y norte del país, y que esta baja de presupuesto les costará en su operación pensionaria para con sus maestros, maestras y administrativos”, argumentó.
El legislador enfatizó la necesidad de etiquetar un mayor presupuesto, como se hizo en el año anterior, para cubrir no solo pensiones, sino también gastos operativos y otras erogaciones en beneficio de los estudiantes de todo México.
“En la propuesta de egresos que envió la Secretaría de Hacienda, la ‘Narró’ tiene una reducción que, sumada a la inflación anual, resulta en una disminución presupuestal del 4.8%, por lo que considero insuficiente para que la Universidad Agraria enfrente todos sus compromisos”, señaló el diputado.
Abramo Masso pidió de manera respetuosa construir un acuerdo similar al del año anterior, con el objetivo de que la UAAAN no pierda recursos esenciales para la formación de profesionales del campo mexicano, garantizando así la continuidad y calidad de sus programas educativos.