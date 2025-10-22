Jericó Abramo, diputado de Coahuila, solicita mayor presupuesto para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

El Diputado Federal Jericó Abramo Masso solicitó este miércoles a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bertha Gómez Castro, un incremento en los recursos destinados a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

Durante las reuniones de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador coahuilense destacó la importancia de garantizar el financiamiento adecuado para la operación de la institución.

“Viene una reducción del 4.8 por ciento para la UAAAN, la cual alberga a estudiantes del sureste mexicano, así como de la zona centro y norte del país, y que esta baja de presupuesto les costará en su operación pensionaria para con sus maestros, maestras y administrativos”, argumentó.

El legislador enfatizó la necesidad de etiquetar un mayor presupuesto, como se hizo en el año anterior, para cubrir no solo pensiones, sino también gastos operativos y otras erogaciones en beneficio de los estudiantes de todo México.