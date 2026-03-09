Alcalde de Torreón arrancará e inaugurará una serie de obras de infraestructura social y recreativa

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 60 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, anunció que para finales de marzo o principios de abril iniciará la construcción de la “Casa Fuerza Mayor”, un centro de vida plena para adultos mayores que se ubicará en Ciudad DIF, a un costado de Casa Nana.

El espacio estará orientado a ofrecer capacitación, actividades recreativas y herramientas que promuevan la autonomía de adultos mayores activos.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan señalización en ciclovía del bulevar Senderos, en Torreón

De acuerdo con el edil, este proyecto es una de las prioridades de su administración, ya que forma parte del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 y surgió a partir de mesas de trabajo y ejercicios de participación ciudadana realizados meses atrás.

Cepeda González consideró indispensable generar mejores condiciones que permitan a los adultos mayores mantener su autonomía, especialmente en aquellos que aún no presentan niveles de dependencia parcial o total.

“Será un espacio diseñado para el fortalecimiento físico, fomentar la sana convivencia y garantizar condiciones de vida plena para sus usuarios. Queremos que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y se sientan útiles”, señaló.

El alcalde detalló que el centro ofrecerá capacitación, actividades recreativas y opciones de autosustento, de manera similar a las funciones que actualmente realiza la Casa de los Abuelos, también bajo la responsabilidad del DIF Torreón.

“Torreón es una ciudad joven, con grandes virtudes, ejemplo en arte, cultura y deporte, pero lo más valioso es su gente”, expresó el edil al destacar que los proyectos sociales seguirán siendo una prioridad durante su administración.

Asimismo, informó que el próximo mes arrancará oficialmente la construcción del Parque Lineal Oriente, considerada la obra más relevante en materia de espacios públicos para ese sector de la ciudad, tanto por sus dimensiones como por su potencial para contribuir al fortalecimiento del tejido social.

La primera etapa del proyecto contempla una inversión de 25 millones de pesos, destinada a transformar un área que anteriormente presentaba maleza y acumulación de basura en un espacio público para la convivencia familiar, promoviendo la seguridad, el deporte y la reforestación en la zona oriente.

AVANZA PARQUE LINEAL

Cepeda González también anunció la próxima inauguración del Parque Lineal Zaragoza, donde está por concluir la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético, que contará con gradas para espectadores, además de una trotapista de concreto para la práctica de actividad física.

El proyecto incluye rampas y banquetas que mejoran la accesibilidad, así como la integración de jardines, nuevos árboles, bancas, bolardos y dispositivos reductores de velocidad que contribuirán a un entorno urbano más ordenado.

ABRIRÁN CENTRO CULTURAL A FINALES DE AÑO

De igual manera, el alcalde adelantó que para finales de año se prevé la inauguración del Centro Cultural del Norte, proyecto que se desarrolla en el antiguo edificio ubicado frente al Bosque Venustiano Carranza, inmueble que en el pasado albergó a la Preparatoria Venustiano Carranza y a las secundarias Lázaro Cárdenas y Juan de la Cruz Borrego.

Este espacio formará parte del Distrito Revolución, un corredor cultural, social y deportivo que integra al Museo Regional de La Laguna, el Bosque Venustiano Carranza y el Estadio Revolución.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye Marcha del 8M en Torreón con saldo blanco y participación de 5 mil mujeres

El nuevo recinto contará con infraestructura tecnológica y espacios especializados para distintas disciplinas artísticas, incluyendo un estudio de grabación para video y multimedia, además de talleres permanentes y clases de danza, cerámica, pintura, grabado, dibujo, artes escénicas, música y literatura.

Finalmente, el alcalde subrayó que el centro operará con horarios ampliados: por la mañana estará enfocado en personas adultas y por la tarde en niñas, niños y jóvenes. Además, su ubicación contará con conectividad directa al transporte público, lo que facilitará el acceso desde distintos puntos de la ciudad.