Refuerzan señalización en ciclovía del bulevar Senderos, en Torreón

Torreón
/ 8 marzo 2026
    Las acciones forman parte de la estrategia municipal para promover movilidad segura. CORTESÍA

Buscan mejorar la visibilidad y delimitación del carril exclusivo para ciclistas.

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la movilidad urbana, personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) llevó a cabo trabajos de pintura horizontal en la ciclovía del bulevar Senderos, a fin de reforzar la visibilidad y delimitación del espacio exclusivo para ciclistas.

El titular de la dependencia, Víctor Navarro Arratia, informó que estas labores forman parte de las acciones permanentes de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a fortalecer la infraestructura vial y fomentar una cultura de respeto entre quienes utilizan la vía pública.

Explicó que la correcta señalización horizontal permite identificar con mayor claridad los límites del carril destinado a bicicletas, lo que contribuye a disminuir riesgos de accidentes y favorece una convivencia vial más segura.

$!Se renovaron líneas delimitadoras y señalética preventiva en la ciclovía.
Se renovaron líneas delimitadoras y señalética preventiva en la ciclovía. CORTESÍA

Detalló que las cuadrillas del SIMV realizaron la renovación de líneas delimitadoras y señalética preventiva, con el propósito de que automovilistas, peatones y ciclistas identifiquen claramente el espacio destinado a la movilidad no motorizada.

Navarro Arratia destacó que estas acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento y mejoramiento de ciclovías en la ciudad, priorizando zonas con alta afluencia y conectividad estratégica.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la infraestructura ciclista es clave para promover medios de transporte sustentables y reducir accidentes viales.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a los conductores a respetar la ciclovía y evitar invadir este espacio, al subrayar que la colaboración entre autoridades y ciudadanía es fundamental para consolidar una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y la convivencia.

