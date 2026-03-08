Refuerzan señalización en ciclovía del bulevar Senderos, en Torreón

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la movilidad urbana, personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) llevó a cabo trabajos de pintura horizontal en la ciclovía del bulevar Senderos, a fin de reforzar la visibilidad y delimitación del espacio exclusivo para ciclistas.

El titular de la dependencia, Víctor Navarro Arratia, informó que estas labores forman parte de las acciones permanentes de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a fortalecer la infraestructura vial y fomentar una cultura de respeto entre quienes utilizan la vía pública.

Explicó que la correcta señalización horizontal permite identificar con mayor claridad los límites del carril destinado a bicicletas, lo que contribuye a disminuir riesgos de accidentes y favorece una convivencia vial más segura.