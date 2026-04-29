Reconocen en Acapulco a Monclova por impulsar su identidad gastronómica

Durante la ceremonia, también fue distinguida la Harinera Miller por su trayectoria y su aporte al desarrollo de la industria alimentaria del norte del país, consolidándose como pieza clave en la cadena de producción que respalda la cocina regional.

MONCLOVA, COAH.- Monclova volvió a colocarse en el mapa nacional, ahora por su riqueza culinaria. En el marco del 50 aniversario del Tianguis Turístico, celebrado en Acapulco, se reconoció el trabajo que desde esta ciudad se realiza para preservar y difundir tradiciones como el Día del Taco y el Concurso de la Tortilla de Harina.

El reconocimiento al Día del Taco y al Concurso de la Tortilla de Harina destaca una labor de casi dos décadas. Fue Elizabeth García quien recibió el galardón, tras 18 años de impulsar estos eventos que cada año reúnen a miles de familias en la Plaza Principal de Monclova.

La premiación estuvo encabezada por la organización Mexicanos por España, a través de su presidente Antonio Muñiz, contando además con la presencia de Martha Moncada, quien atestiguó la relevancia de estos proyectos para la promoción turística del estado.

García destacó que este reconocimiento trasciende lo individual, al asegurar que pertenece a toda la región.Señaló que el crecimiento del evento ha sido constante, superando ya los 30 mil asistentes, lo que refleja el arraigo de estas tradiciones que —afirmó— han logrado posicionar a Monclova incluso a nivel internacional.

En el mismo sentido, autoridades estatales subrayaron que este tipo de distinciones fortalecen el valor del patrimonio cultural vivo, representado en cada receta, proceso y producto que forma parte de la identidad del norte de México.

El Tianguis Turístico, considerado el evento más importante del sector en el país, sirvió nuevamente como plataforma para visibilizar proyectos que conectan la cultura con el desarrollo económico, donde la gastronomía continúa siendo uno de los principales motores para atraer visitantes.

Con este reconocimiento, Monclova reafirma su papel como referente de la cocina regional, llevando sus tradiciones más allá de sus fronteras.