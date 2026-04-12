$!Urge proyecto para traer agua de Río Pánuco a Saltillo, se requieren 30 mil mdp: Agsal

Ante el crecimiento demográfico y los retos climáticos que enfrenta el sureste de Coahuila, el gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente García, señaló que es necesario retomar grandes proyectos de infraestructura como el acueducto para traer agua desde el Río Pánuco. El directivo expuso que este proyecto, anteriormente conocido como Monterrey 6, representaría una solución definitiva para el abasto de agua no solo de Nuevo León, sino también para Saltillo y su zona conurbada.

De acuerdo con estimaciones de la empresa mixta, la inversión necesaria para concretar la parte que corresponde a la conexión con esta capital estatal oscilaría entre los 20 mil y 30 mil millones de pesos, debido a la magnitud de la obra. Vicente García comentó que la infraestructura requeriría traer el vital líquido desde el nivel del mar hasta una cota de mil 500 metros de altura, lo que implicaría la instalación de al menos nueve sistemas de rebombeo y un alto consumo de energía eléctrica. “Es un proyecto que es muy atractivo y solucionaría el problema de Monterrey y solucionaría el problema de toda la zona sureste de Coahuila, trayendo agua desde la desembocadura del Río Pánuco”, afirmó. El gerente de Agsal señaló que no se debe mirar únicamente el corto plazo de dos o cinco años, sino que se tiene que pensar en el futuro de la región con proyectos que se escapan del ámbito local y requieren coordinación federal.

Expuso que en la desembocadura del Pánuco se cuenta con un flujo de 500 metros cúbicos por segundo, de los cuales Saltillo solo requeriría uno o dos metros cúbicos adicionales para complementar su sistema actual que suministra dos metros cúbicos. “Si pensamos que el futuro de Coahuila, el futuro del norte de México son las aguas subterráneas, estamos muy equivocados. El futuro de toda esta zona pasa por proyectos de este tipo”, señaló el directivo. Vicente García señaló que la dependencia hacia los pozos profundos debe evolucionar hacia fuentes alternativas como la desalación, el reúso de agua y la recarga artificial de los acuíferos para mantener la sustentabilidad del recurso. DISPONIBILIDAD NEGATIVA EN LOS ACUÍFEROS Respecto a la situación actual de las fuentes de abastecimiento, el funcionario expuso que los tres acuíferos principales de la zona, que son Ramos Arizpe, Derramadero y Saltillo Sur, presentan una disponibilidad negativa según datos de la Conagua. El gerente señaló que las publicaciones oficiales del Diario Oficial de la Federación indican que en estos acuíferos existe mayor extracción que recarga natural, lo que obliga a buscar un balance hídrico más estable para la ciudad. Agsal opera actualmente 107 pozos para el consumo público urbano, sin embargo, afirmó que en la mancha urbana existen más de 2 mil aprovechamientos regularizados, sumados a otros mil en Arteaga y mil más en la zona de Ramos Arizpe.

“Nosotros somos una gota en el océano y además somos los principales consumidores en el sentido del consumo doméstico. Deberíamos ser prioritarios y así la nueva ley de aguas lo establece”, expuso Vicente García. Sobre las condiciones climáticas para este verano, el directivo comentó que los expertos del Servicio Meteorológico Nacional prevén temperaturas muy altas y lluvias que podrían no ser tan fuertes debido al fenómeno de ‘El Niño’. Señaló que para la recarga de los acuíferos es más importante la calidad y el patrón de la lluvia que la cantidad total, ya que las precipitaciones intensas en periodos cortos provocan escorrentías y daños materiales en lugar de infiltración. INVERSIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL HÍDRICA Para mitigar el déficit hídrico, Vicente García señaló que se deben explorar sistemas de recarga artificial, una tecnología que el socio tecnológico de Agsal, Veolia, ya analiza. “Se pueden o tenemos que ir pensando ya en la recarga artificial de acuíferos. Se vuelve a meter con pozos profundos en las zonas de recarga y luego se extrae otra vez por los pozos normales”, explicó el gerente. Asimismo, Vicente García abrió el debate sobre la necesidad de ajustar las tarifas del agua para financiar estas grandes obras, señalando que el costo actual no refleja el valor real ni la necesidad de inversión en infraestructura.

Expuso que actualmente se pagan 12 pesos por cada mil litros de agua potable de la llave, lo cual calificó como un monto bajo si se compara con el precio de productos comerciales como refrescos o agua embotellada. “Se necesita mucha inversión, pero ¿de dónde sale ese monto para esas inversiones? ¿Quién lo financia? Tiene que ser vía tarifa porque no nos engañemos, si no sale de ahí tendrá que salir de nuestros impuestos, jalarlo de otro lado”, afirmó. Vicente García señaló que el alcalde de Saltillo ha mantenido reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trasladar estas inquietudes y asegurar que el gobierno federal apoye estos proyectos que son vitales para el desarrollo económico del norte del país. Asimismo, expuso que en las reuniones ha percibido que las autoridades federales son receptivas al proyecto de Monterrey 6, pues conocen la situación hídrica del noreste del país.