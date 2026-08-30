Alcalde Miguel Riquelme ratifica respaldo absoluto a familias de personas desaparecidas en Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís expresó la total solidaridad del Ayuntamiento hacia las familias que mantienen la búsqueda de un ser querido y aseguró el acompañamiento institucional permanente en su exigencia de justicia y memoria. “Reconocemos con profundo respeto su tenacidad. Desde el Municipio de Torreón asumimos la responsabilidad de escuchar, asistir y articular esfuerzos, dentro de nuestro margen legal, con los colectivos y las dependencias correspondientes. Ante este dolor colectivo, la consigna es clara: ninguna familia atravesará este proceso en soledad. Continuaremos haciendo frente común con el Gobierno del Estado para impedir que estas situaciones sigan ocurriendo”, enfatizó el edil.

El presidente municipal recordó que esta fecha, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe servir como un llamado permanente para fortalecer las estrategias de prevención y colocar las demandas de los familiares como una prioridad de la agenda pública. Explicó que Torreón cuenta con un modelo de reacción rápida y protección integral ante reportes de extravío o ausencia de personas. Esta labor operativa está a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Unidad Violeta, instancias responsables de activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda, protección y colaboración interinstitucional. Como soporte fundamental de estas labores, el Centro de Control y Comando (C2) opera una red de más de mil 500 cámaras distribuidas en vialidades principales, accesos, salidas y sectores estratégicos del municipio. A este equipamiento tecnológico se suma el uso operativo de drones para realizar exploraciones en campo y dar seguimiento a la ubicación de vehículos o personas vinculadas con algún reporte.

En paralelo, la Unidad Violeta, cuyos agentes reciben capacitación continua en la materia, concentra sus esfuerzos en la protección de mujeres, menores de edad y sectores en situación de vulnerabilidad, mediante atención especializada, contención en crisis y canalización directa ante las autoridades investigadoras. Para dar aviso oportuno sobre cualquier incidente de esta naturaleza, la ciudadanía cuenta con la línea directa 871 729 0099, el canal de WhatsApp de Seguridad Pública 871 973 7975 y el número de emergencias 911.

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