Miguel Riquelme supervisa operación del nuevo edificio de Garantías e Inspección de Torreón

TORREÓN, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar la correcta operación del nuevo edificio municipal y agilizar la atención ciudadana, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó este domingo un recorrido de supervisión por las instalaciones ubicadas en la colonia Luis Echeverría Álvarez. El inmueble, situado sobre la calle Delicias —entre calzada Colón y Degollado—, albergaba anteriormente a los Tribunales Municipales. Tras una remodelación integral con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos, el espacio acoge desde este lunes a la Dirección de Inspección y Verificación, así como al Departamento de Garantías, Parquímetros e Infracciones.

Durante la visita, el munícipe destacó que la modernización del recinto busca simplificar trámites y optimizar los tiempos de respuesta. “Queremos un gobierno que funcione mejor y le haga las cosas más sencillas a la gente. En estas nuevas instalaciones contamos con áreas más amplias, accesibles y funcionales, además de herramientas digitales que permitirán reducir tiempos de espera y facilitar distintos trámites”, afirmó Riquelme Solís. Entre las mejoras implementadas destacan la integración de pantallas digitales para el seguimiento de turnos, áreas de espera climatizadas y confortables, además de espacios de estacionamiento exclusivos para los contribuyentes.

En la sede de Garantías, Parquímetros e Infracciones se dará atención al cobro de multas de tránsito, regularización de placas y asuntos vinculados con los parquímetros del Centro Histórico. Por su parte, la Dirección de Inspección y Verificación continuará con la orientación a establecimientos comerciales para el cumplimiento de licencias, a la par de operativos de ordenamiento vial, limpieza y vigilancia en zonas de bares. El presidente municipal realizó la inspección acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el tesorero municipal, Javier Lechuga; el titular de Inspección y Verificación, Pablo Llamas; y el director de Garantías y Parquímetros, José Alfredo Serna Rodríguez.