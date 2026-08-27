Miguel Riquelme supervisa operación del nuevo edificio de Garantías e Inspección de Torreón

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Torreón
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    Miguel Riquelme supervisa operación del nuevo edificio de Garantías e Inspección de Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó las nuevas instalaciones municipales en la colonia Luis Echeverría Álvarez. SANDRA GÓMEZ

Con una inversión de 15.5 mdp, las nuevas instalaciones municipales concentrarán áreas de atención para agilizar trámites, multas y servicios a contribuyentes

TORREÓN, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar la correcta operación del nuevo edificio municipal y agilizar la atención ciudadana, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó este domingo un recorrido de supervisión por las instalaciones ubicadas en la colonia Luis Echeverría Álvarez.

El inmueble, situado sobre la calle Delicias —entre calzada Colón y Degollado—, albergaba anteriormente a los Tribunales Municipales. Tras una remodelación integral con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos, el espacio acoge desde este lunes a la Dirección de Inspección y Verificación, así como al Departamento de Garantías, Parquímetros e Infracciones.

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$!Las oficinas cuentan con áreas de espera climatizadas, pantallas digitales y espacios de estacionamiento para contribuyentes.
Las oficinas cuentan con áreas de espera climatizadas, pantallas digitales y espacios de estacionamiento para contribuyentes. SANDRA GÓMEZ

Durante la visita, el munícipe destacó que la modernización del recinto busca simplificar trámites y optimizar los tiempos de respuesta. “Queremos un gobierno que funcione mejor y le haga las cosas más sencillas a la gente. En estas nuevas instalaciones contamos con áreas más amplias, accesibles y funcionales, además de herramientas digitales que permitirán reducir tiempos de espera y facilitar distintos trámites”, afirmó Riquelme Solís.

Entre las mejoras implementadas destacan la integración de pantallas digitales para el seguimiento de turnos, áreas de espera climatizadas y confortables, además de espacios de estacionamiento exclusivos para los contribuyentes.

$!El inmueble fue remodelado con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos.
El inmueble fue remodelado con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

En la sede de Garantías, Parquímetros e Infracciones se dará atención al cobro de multas de tránsito, regularización de placas y asuntos vinculados con los parquímetros del Centro Histórico. Por su parte, la Dirección de Inspección y Verificación continuará con la orientación a establecimientos comerciales para el cumplimiento de licencias, a la par de operativos de ordenamiento vial, limpieza y vigilancia en zonas de bares.

El presidente municipal realizó la inspección acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el tesorero municipal, Javier Lechuga; el titular de Inspección y Verificación, Pablo Llamas; y el director de Garantías y Parquímetros, José Alfredo Serna Rodríguez.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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