Encabeza Miguel Riquelme instalación de la Junta de Gobierno del DIF en Torreón

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    Encabeza Miguel Riquelme instalación de la Junta de Gobierno del DIF en Torreón
    La Junta de Gobierno del DIF Torreón quedó formalmente instalada con representantes del Ayuntamiento, empresas y organismos municipales. SANDRA GÓMEZ

El Edil rindió protesta al máximo órgano rector de la institución e inauguró nuevas áreas infantiles financiadas con apoyo ciudadano

TORREÓN, COAH.- Con un llamado a conducir la labor asistencial con transparencia, lealtad y profesionalismo, el munícipe Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la formalización e instalación de la Junta de Gobierno del DIF Torreón, rindiendo protesta formal a los miembros que conforman dicho consejo.

Durante el evento, el Munícipe subrayó la relevancia ética y operativa de este órgano en la protección de las familias torreonenses, reconociendo el desempeño de Selina Bremer al frente del organismo municipal, así como la articulación estratégica con el DIF Estatal bajo el liderazgo de Liliana Salinas Valdés.

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En calidad de invitadas de honor acudieron Liliana Salinas Valdés, titular honoraria del DIF Coahuila, y Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF local, quien actuó como secretaria técnica en representación de la directora general, Marlene Martínez Valdés.

Bremer de Cepeda remarcó que la suma de perfiles dentro del consejo directivo reforzará los programas de apoyo a los sectores más desprotegidos de la demarcación.

En el marco de esta sesión, se concretó además la entrega formal de la velaria central y la zona recreativa en Casa Nana —espacio de resguardo para infantes de cero a ocho años en situación de vulnerabilidad—, obras financiadas mediante la recaudación obtenida en el módulo “APollos DIF” durante la pasada Feria de Torreón.

La nueva Junta de Gobierno del sistema parametriza la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, quedando estructurada por:

-Miguel Ángel Riquelme Solís, Alcalde y Presidente de la Junta de Gobierno.

-Rafael Rebollar González, Director General de Industrias Peñoles.

-Nesim Issa Tafich, Director General de Grupo SIMSA.

-Edgar Salinas Uribe, Director de Fundación Lala.

-Maura Huerta, en representación de la Dirección de Salud Municipal.

-Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, Director de Obras Públicas.

-Antonio Edmundo Méndez Vigatá, Director del Instituto Municipal de Cultura y Educación.

-Rosa María Díaz Venegas, Octava Regidora y presidenta de la Comisión del DIF.

-Rogelio Vizuett Fragoso, representante de la Contraloría Municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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