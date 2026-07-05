Alcanzan la meta: Jóvenes becados por DIF Torreón culminan su formación

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones prioritarias del Gobierno Municipal para fortalecer el desarrollo de la juventud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón celebró la conclusión de estudios de tres jóvenes beneficiarios de su programa de becas. Entre los graduados destaca un nuevo ingeniero en Mecatrónica, éxito que subraya el impacto del convenio de colaboración entre DIF Torreón y la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) para garantizar el acceso a una formación académica de excelencia.

Los estudiantes que alcanzaron esta meta son Ayari Alexandra Álvarez Mancera y Luis David Martínez Martínez, quienes culminaron su educación secundaria, y Elliot Martínez Velázquez, quien se tituló como ingeniero en Mecatrónica. En el marco de la ceremonia efectuada el pasado viernes 3 de julio, los egresados manifestaron su gratitud hacia el Ayuntamiento de Torreón por el respaldo recibido para cursar sus estudios en una institución de alto prestigio regional. Al respecto, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, enfatizó que la inversión en educación es la ruta fundamental para transformar el entorno de las familias torreonenses. “Cada estudiante que completa su formación es una esperanza para la comunidad. En DIF Torreón tenemos la convicción de que el conocimiento abre puertas y edifica mejores proyectos de vida; por ello, mantendremos nuestro esfuerzo para que más jóvenes alcancen sus metas y desarrollen su máximo potencial”, puntualizó.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez, detalló que el esquema de becas se implementó en vinculación con la asociación civil Eslabones por la Educación. Este mecanismo, operado mediante convocatoria pública, tiene como objetivo central combatir la deserción escolar y fomentar el crecimiento académico en distintos niveles educativos dentro del municipio. Con estas acciones, DIF Torreón ratifica su compromiso de promover la equidad educativa, trabajando bajo la visión del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien apuesta por la educación como el cimiento necesario para consolidar una ciudad con mayor bienestar y competitividad para las futuras generaciones.

Publicidad

Temas

Educación

Localizaciones

Coahuila TORREO

