Alianza estratégica digitalizará la gestión de MiPyMEs en la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.– Con el firme propósito de elevar la competitividad y profesionalizar al empresariado regional, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Torreón y la firma Inteligencia Gerencial JA formalizaron una alianza para implementar la plataforma digital “TEMPO”.

Este sistema de gestión, que opera totalmente en la nube, está enfocado en facilitar las tareas de dueños y gerentes de micro, pequeñas y medianas empresas. A diferencia de las herramientas convencionales, TEMPO destaca por integrar indicadores clave que permiten supervisar el desempeño de un negocio a través de nueve áreas fundamentales de administración.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo Palacio de Justicia en el Centro de Torreón presenta un avance del 30 por ciento

Fidel Villanueva Tarín, presidente de Canaco Torreón, señaló que este convenio otorgará a los agremiados soluciones exclusivas para robustecer sus habilidades directivas y potenciar su rentabilidad. Entre los beneficios para los socios se incluyen descuentos en la plataforma, talleres técnicos especializados y acompañamiento profesional continuo.

Por su parte, el Dr. Alberto Aguilera Tovar, director de Inteligencia Gerencial JA, enfatizó que la herramienta busca transformar la gestión empresarial mediante datos precisos y estrategia. Con esto, las MiPyMEs de la región acceden a tecnología de alto nivel, permitiéndoles tomar decisiones basadas en métricas sólidas, impulsando así el desarrollo económico de La Laguna.