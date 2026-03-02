Alianza estratégica digitalizará la gestión de MiPyMEs en la Comarca Lagunera

Torreón
/ 2 marzo 2026
    Alianza estratégica digitalizará la gestión de MiPyMEs en la Comarca Lagunera
    Canaco Torreón e Inteligencia Gerencial JA firman convenio para traer la plataforma TEMPO a los comerciantes locales. SANDRA GÓMEZ

A diferencia de las herramientas convencionales, TEMPO destaca por integrar indicadores clave que permiten supervisar el desempeño de un negocio a través de nueve áreas fundamentales de administración

TORREÓN, COAH.– Con el firme propósito de elevar la competitividad y profesionalizar al empresariado regional, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Torreón y la firma Inteligencia Gerencial JA formalizaron una alianza para implementar la plataforma digital “TEMPO”.

Este sistema de gestión, que opera totalmente en la nube, está enfocado en facilitar las tareas de dueños y gerentes de micro, pequeñas y medianas empresas. A diferencia de las herramientas convencionales, TEMPO destaca por integrar indicadores clave que permiten supervisar el desempeño de un negocio a través de nueve áreas fundamentales de administración.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de Canaco Torreón, señaló que este convenio otorgará a los agremiados soluciones exclusivas para robustecer sus habilidades directivas y potenciar su rentabilidad. Entre los beneficios para los socios se incluyen descuentos en la plataforma, talleres técnicos especializados y acompañamiento profesional continuo.

Por su parte, el Dr. Alberto Aguilera Tovar, director de Inteligencia Gerencial JA, enfatizó que la herramienta busca transformar la gestión empresarial mediante datos precisos y estrategia. Con esto, las MiPyMEs de la región acceden a tecnología de alto nivel, permitiéndoles tomar decisiones basadas en métricas sólidas, impulsando así el desarrollo económico de La Laguna.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

