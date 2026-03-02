Nuevo Palacio de Justicia en el Centro de Torreón presenta un avance del 30 por ciento

TORREÓN, COAH.– Con miras a inaugurarse en enero de 2027, el nuevo complejo del Palacio de Justicia —ubicado en lo que fue el Hotel Palacio Real en el centro de Torreón— presenta un avance de construcción de alrededor del 30 por ciento, informó el magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup.

Este proyecto no representa solamente un cambio de casa o un tema de infraestructura, sino todo un modelo de redefinición digital y administrativa en la impartición de justicia en la entidad para mejorar la atención ciudadana.

El magistrado dio a conocer que la inversión que se ejerce es por el orden de los 220 millones de pesos y consiste en la rehabilitación integral del edificio del antiguo hotel en el Centro Histórico, donde se ubicarán los juzgados civiles, familiares y mercantiles.

En tanto, el área laboral seguirá operando en su ubicación actual sobre la prolongación sur de la calzada Colón, a un costado del Auditorio Municipal, mientras que la justicia penal se mantendrá al lado del centro penitenciario de Torreón.

Mery Ayup destacó que el nuevo Centro de Justicia detonará la actividad económica en el centro de Torreón, pues contará con más de 450 servidores públicos trabajando de planta y recibirá a cerca de mil personas diariamente para audiencias o trámites diversos.