Nuevo Palacio de Justicia en el Centro de Torreón presenta un avance del 30 por ciento

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 2 marzo 2026
    Nuevo Palacio de Justicia en el Centro de Torreón presenta un avance del 30 por ciento
    El magistrado Miguel Mery Ayup encabeza la transición hacia un modelo de justicia digital y administrativa que operará desde el corazón de Torreón para 2027. SANDRA GÓMEZ

El proyecto trasciende la obra civil al integrar el Expediente Digital y procesos automatizados que reducirán los tiempos de respuesta en materias sensibles como la familiar y civil

TORREÓN, COAH. Con miras a inaugurarse en enero de 2027, el nuevo complejo del Palacio de Justicia —ubicado en lo que fue el Hotel Palacio Real en el centro de Torreón— presenta un avance de construcción de alrededor del 30 por ciento, informó el magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Mery Ayup.

Este proyecto no representa solamente un cambio de casa o un tema de infraestructura, sino todo un modelo de redefinición digital y administrativa en la impartición de justicia en la entidad para mejorar la atención ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar

El magistrado dio a conocer que la inversión que se ejerce es por el orden de los 220 millones de pesos y consiste en la rehabilitación integral del edificio del antiguo hotel en el Centro Histórico, donde se ubicarán los juzgados civiles, familiares y mercantiles.

En tanto, el área laboral seguirá operando en su ubicación actual sobre la prolongación sur de la calzada Colón, a un costado del Auditorio Municipal, mientras que la justicia penal se mantendrá al lado del centro penitenciario de Torreón.

Mery Ayup destacó que el nuevo Centro de Justicia detonará la actividad económica en el centro de Torreón, pues contará con más de 450 servidores públicos trabajando de planta y recibirá a cerca de mil personas diariamente para audiencias o trámites diversos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Sistema De Justicia Penal

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La postura de Sheinbaum

La postura de Sheinbaum
true

Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo.

Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho.

Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
true

México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror
Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos

¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?