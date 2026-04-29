Amenaza moviliza a autoridades en escuela de Gómez Palacio; alertan por retos virales entre estudiantes

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- Una presunta amenaza de atentado en la escuela Vasconcelos, ubicada en el sector Torremolinos de Gómez Palacio, generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles. De acuerdo con los primeros reportes, la alerta se originó tras la difusión de mensajes entre estudiantes, lo que encendió las alarmas dentro del plantel educativo. Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar las inspecciones correspondientes y descartar riesgos para alumnos y personal docente.

Aunque no se confirmó la existencia de un peligro real, el hecho se suma a una serie de incidentes similares registrados recientemente en la región Laguna, donde autoridades y comunidades escolares han detectado un incremento en este tipo de situaciones, presuntamente vinculadas a retos virales que circulan entre jóvenes.

Estos desafíos, difundidos principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, han comenzado a salirse de control, provocando temor, evacuaciones y la intervención de cuerpos de emergencia en distintos planteles educativos. Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, así como a revisar de manera periódica el contenido de sus dispositivos móviles, ya que es a través de estos medios donde se organizan este tipo de dinámicas. Asimismo, se exhortó a las y los estudiantes a no participar en este tipo de retos que pueden poner en riesgo su integridad y la de otras personas, además de generar consecuencias legales. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni situaciones de riesgo en la institución; sin embargo, el caso ha encendido nuevamente la alerta sobre el impacto de los contenidos virales en la conducta de menores.

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