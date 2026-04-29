Amenaza moviliza a autoridades en escuela de Gómez Palacio; alertan por retos virales entre estudiantes

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Amenaza moviliza a autoridades en escuela de Gómez Palacio; alertan por retos virales entre estudiantes
    Corporaciones de seguridad acudieron a la escuela Vasconcelos, en el sector Torremolinos de Gómez Palacio, tras la difusión de una presunta amenaza entre estudiantes. SANDRA GÓMEZ

Una supuesta amenaza de atentado en la escuela Vasconcelos, en Gómez Palacio, movilizó a corporaciones de seguridad

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.- Una presunta amenaza de atentado en la escuela Vasconcelos, ubicada en el sector Torremolinos de Gómez Palacio, generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta se originó tras la difusión de mensajes entre estudiantes, lo que encendió las alarmas dentro del plantel educativo.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar las inspecciones correspondientes y descartar riesgos para alumnos y personal docente.

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Aunque no se confirmó la existencia de un peligro real, el hecho se suma a una serie de incidentes similares registrados recientemente en la región Laguna, donde autoridades y comunidades escolares han detectado un incremento en este tipo de situaciones, presuntamente vinculadas a retos virales que circulan entre jóvenes.

$!Autoridades exhortaron a madres y padres de familia a supervisar el uso de redes sociales y dispositivos móviles de sus hijos, ante el incremento de retos virales que han generado alertas en planteles educativos.
Autoridades exhortaron a madres y padres de familia a supervisar el uso de redes sociales y dispositivos móviles de sus hijos, ante el incremento de retos virales que han generado alertas en planteles educativos. SANDRA GÓMEZ

Estos desafíos, difundidos principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, han comenzado a salirse de control, provocando temor, evacuaciones y la intervención de cuerpos de emergencia en distintos planteles educativos.

Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, así como a revisar de manera periódica el contenido de sus dispositivos móviles, ya que es a través de estos medios donde se organizan este tipo de dinámicas.

Asimismo, se exhortó a las y los estudiantes a no participar en este tipo de retos que pueden poner en riesgo su integridad y la de otras personas, además de generar consecuencias legales.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni situaciones de riesgo en la institución; sin embargo, el caso ha encendido nuevamente la alerta sobre el impacto de los contenidos virales en la conducta de menores.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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