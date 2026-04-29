Analizan cambios en jornada escolar ante calor extremo en la región Centro de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento en las temperaturas y la proximidad de los meses más calurosos del año, autoridades educativas no descartan realizar ajustes en los horarios escolares en la región Centro, decisión que dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.

El titular de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, señaló que cualquier modificación, ya sea en la duración de la jornada, recesos o incluso la suspensión de clases, será determinada por la Secretaría de Educación, instancia que emitirá las disposiciones oficiales en su momento.