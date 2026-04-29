Analizan cambios en jornada escolar ante calor extremo en la región Centro de Coahuila
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Autoridades educativas en la región Centro analizan posibles ajustes en horarios escolares ante las altas temperaturas, mientras se espera la evolución del clima y la posible llegada de lluvias
MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento en las temperaturas y la proximidad de los meses más calurosos del año, autoridades educativas no descartan realizar ajustes en los horarios escolares en la región Centro, decisión que dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.
El titular de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, señaló que cualquier modificación, ya sea en la duración de la jornada, recesos o incluso la suspensión de clases, será determinada por la Secretaría de Educación, instancia que emitirá las disposiciones oficiales en su momento.
Como antecedente, destacó que durante la semana pasada se registraron temperaturas de hasta 40 grados en Monclova, lo que ha encendido la alerta entre autoridades y padres de familia.
No obstante, explicó que los pronósticos indican la posible llegada de lluvias en los próximos días, lo que podría contribuir a disminuir el calor y modificar el panorama actual antes de tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, hizo un llamado a las familias a tomar medidas preventivas para proteger la salud de los estudiantes, recomendando enviarles suficiente agua y procurar que se mantengan bien hidratados durante la jornada escolar.