Anuncian inversión en Torreón de 17 mdd de la empresa china Shenzhen Click Technology

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la llegada a Torreón de la empresa Shenzhen Click Technology que tendrá una inversión de 17 millones de dólares y la creación de 480 nuevas fuentes de empleo. Shenzhen Click Technology es un proveedor global para componentes magnéticos y soluciones de fuente de poder de origen chino.

CLICK opera seis bases de fabricación inteligente, incluida una en Vietnam. La presencia de ventas cubre Asia, Estados Unidos, Europa y Brasil. Bruce Lee, gerente general de la empresa agradeció al gobierno de Coahuila y Torreón y precisó que la inversión es una primera fase para la construcción de una nueva fábrica. Dijo que la intención es integrarse en la comunidad y fortalecer el mercado de electrónicos.

El gobernador Manolo Jiménez mencionó que la generación de empleos es el mejor programa social y la herramienta más poderosa que tiene la gente. Recordó que los gobiernos generan las condiciones para que se pueda invertir, como el desarrollo de infraestructura y la seguridad.

Luis Olivares, secretario de Economía, comentó que continúan llegando las inversiones a Coahuila a pesar de incertidumbres en la economía global. Aseguró que el Estado sigue siendo referente porque las empresas siguen creciendo en Coahuila. La nueva empresa estará instalada en el Golden Industrial Park, un espacio de hospedaje industrial.

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