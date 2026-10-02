Torreón: atienden erosiones y daños por temporal

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    Torreón: atienden erosiones y daños por temporal
    Una pipa cisterna participa en los trabajos de desfogue en sectores críticos de Torreón, donde las lluvias dejaron vialidades anegadas. SANDRA GÓMEZ

Cuadrillas de SIMV, SIMAS, Tránsito y Protección Civil trabajan en semáforos, baches, árboles caídos y vialidades anegadas

Las áreas operativas del Ayuntamiento de Torreón mantienen los trabajos de respuesta tras las lluvias y rachas de viento registradas desde el martes.

Con patrullajes preventivos para inspeccionar y desazolvar alcantarillas, además de intervenciones durante y después de los incidentes, los equipos lograron disminuir las afectaciones. Las labores preventivas continuarán ante la posibilidad de nuevas tormentas.

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Al cierre del jueves, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) informó sobre la reparación de múltiples puntos en la red de semáforos y baches.

Se realizaron 36 labores especiales para corregir fallas, reactivar equipos electrónicos y salvaguardar el tránsito vehicular. La Dirección de Tránsito y Vialidad resguardó los cruceros con complicaciones y brindó apoyo a la ciudadanía.

Protección Civil y Servicios Públicos atendieron los reportes de árboles derribados o en peligro de colapso. SIMAS Torreón operó de forma continua para despejar vialidades anegadas, vigilar los equipos de bombeo y realizar maniobras manuales en sitios afectados por cortes de energía eléctrica.

$!Personal de SIMV realiza labores en la red de semáforos tras las lluvias; el organismo reportó 36 intervenciones especiales al cierre del jueves.
Personal de SIMV realiza labores en la red de semáforos tras las lluvias; el organismo reportó 36 intervenciones especiales al cierre del jueves. SANDRA GÓMEZ

En colaboración con Obras Públicas, se intensificaron los desfogues en sectores críticos con motobombas y pipas cisterna. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y Atención Ciudadana colaboraron en el plan de emergencia.

La coordinación entre el Ayuntamiento y Protección Civil del Estado se mantuvo constante y seguirá activa si se pronostican más precipitaciones o tolvaneras. El municipio pidió a la ciudadanía mantenerse al tanto de la evolución climática y las incidencias mediante sus plataformas digitales oficiales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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