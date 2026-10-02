Torreón: atienden erosiones y daños por temporal

Las áreas operativas del Ayuntamiento de Torreón mantienen los trabajos de respuesta tras las lluvias y rachas de viento registradas desde el martes. Con patrullajes preventivos para inspeccionar y desazolvar alcantarillas, además de intervenciones durante y después de los incidentes, los equipos lograron disminuir las afectaciones. Las labores preventivas continuarán ante la posibilidad de nuevas tormentas.

Al cierre del jueves, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) informó sobre la reparación de múltiples puntos en la red de semáforos y baches. Se realizaron 36 labores especiales para corregir fallas, reactivar equipos electrónicos y salvaguardar el tránsito vehicular. La Dirección de Tránsito y Vialidad resguardó los cruceros con complicaciones y brindó apoyo a la ciudadanía. Protección Civil y Servicios Públicos atendieron los reportes de árboles derribados o en peligro de colapso. SIMAS Torreón operó de forma continua para despejar vialidades anegadas, vigilar los equipos de bombeo y realizar maniobras manuales en sitios afectados por cortes de energía eléctrica.

En colaboración con Obras Públicas, se intensificaron los desfogues en sectores críticos con motobombas y pipas cisterna. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y Atención Ciudadana colaboraron en el plan de emergencia. La coordinación entre el Ayuntamiento y Protección Civil del Estado se mantuvo constante y seguirá activa si se pronostican más precipitaciones o tolvaneras. El municipio pidió a la ciudadanía mantenerse al tanto de la evolución climática y las incidencias mediante sus plataformas digitales oficiales.

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