Aplican pruebas antidoping a taxistas para reforzar la seguridad vial en Torreón

Torreón
/ 17 octubre 2025
    Personal del Centro de Justicia Municipal durante la aplicación de pruebas toxicológicas a operadores de taxi. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En una primera etapa se aplicaron 12 pruebas toxicológicas, todas con resultado negativo. La acción se enmarca en el eje “Seguridad y Orden” del gobierno municipal

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, el Centro de Justicia Municipal (CJM) y la Dirección General de Transporte Público de Torreón realizaron una jornada de aplicación de pruebas antidoping a operadores de taxi.

Martha Esther Rodríguez Romero, directora del CJM, informó que la medida se lleva a cabo con total transparencia y forma parte de los requisitos para la obtención del permiso municipal de servicio público.

$!La jornada antidoping forma parte de las estrategias de movilidad segura impulsadas por el Ayuntamiento.
La jornada antidoping forma parte de las estrategias de movilidad segura impulsadas por el Ayuntamiento. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En esta primera etapa se aplicaron 12 pruebas toxicológicas, todas con resultado negativo, y el proceso continuará de manera paulatina con otros conductores, como una acción permanente de supervisión y control.

“La finalidad es generar mayor confianza y seguridad para el usuario del transporte público. Queremos garantizar que los operadores estén en condiciones óptimas para prestar el servicio y así avanzar en una movilidad responsable y segura en Torreón”, afirmó Rodríguez Romero.

La funcionaria subrayó que el Centro de Justicia Municipal seguirá participando activamente en este tipo de acciones, no solo desde el ámbito administrativo, sino dentro de una estrategia integral que vincula la legalidad con el bienestar ciudadano.

Rodríguez Romero destacó además que la profesionalización y modernización del servicio público de transporte son prioridades en la agenda municipal, bajo el eje de Seguridad y Orden impulsado por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González.

Moisés Rodríguez

