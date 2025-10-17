Aplican pruebas antidoping a taxistas para reforzar la seguridad vial en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como parte de las estrategias para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, el Centro de Justicia Municipal (CJM) y la Dirección General de Transporte Público de Torreón realizaron una jornada de aplicación de pruebas antidoping a operadores de taxi.

Martha Esther Rodríguez Romero, directora del CJM, informó que la medida se lleva a cabo con total transparencia y forma parte de los requisitos para la obtención del permiso municipal de servicio público.

