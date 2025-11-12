Aprueban cambios de uso de suelo para nuevos desarrollos habitacionales en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer el desarrollo urbano planificado, integrantes de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario, Tenencia de la Tierra, Planeación y Urbanismo del Cabildo de Torreón aprobaron por unanimidad dos solicitudes relacionadas con el uso de suelo y la regularización de predios destinados a vivienda.

El primer proyecto corresponde al cambio de uso de suelo de agroindustrial a habitacional en un mega lote ubicado sobre la Antigua Hacienda La Palma, lo que permitirá iniciar un nuevo desarrollo de vivienda en esa zona.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan mantenimiento vial en Torreón: más de 172 mil m² intervenidos en 2025

El segundo dictamen da continuidad al proceso de regularización de 16 lotes en la colonia SIMI del Fraccionamiento Mayrán, terrenos pertenecientes al Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales, con el propósito de brindar certeza jurídica a las familias que los habitan.

El presidente de la comisión, Omar Morales, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para garantizar un crecimiento territorial ordenado y atender la demanda de vivienda en sectores consolidados de la ciudad.

Las propuestas serán enviadas al Cabildo para su revisión y, en su caso, aprobación final. En la comisión también participan los regidores Sergio Lara Galván, Luis Jorge Cuerda Serna, Ximena Villarreal y Zazil Pacheco Pérez.