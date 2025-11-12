Refuerzan mantenimiento vial en Torreón: más de 172 mil m² intervenidos en 2025

Torreón
/ 12 noviembre 2025
    Refuerzan mantenimiento vial en Torreón: más de 172 mil m² intervenidos en 2025
    Autoridades municipales revisaron avances del mantenimiento vial durante la sesión de la Comisión de Obras Públicas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial informó sobre las obras de bacheo, pavimentación y señalización ejecutadas durante el año

TORREÓN, COAH.- El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón reportó un avance significativo en sus acciones durante 2025, con la rehabilitación de más de 172 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento a través de trabajos de bacheo superficial, profundo e infrarrojo, beneficiando a 334 colonias con más de 24 mil atenciones.

Durante la sesión de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, su titular, Víctor Manuel Navarro Arratia, destacó que, además, se han rehabilitado más de 200 mil metros cuadrados de pavimento en vialidades principales y colonias.

Entre las zonas atendidas se encuentran los bulevares Rodríguez Triana, Independencia, La Nogalera y Coahuila, así como las avenidas Juárez, Allende, Abasolo y 5 de Mayo.

En materia de semaforización y señalética, el SIMV brindó 5 mil 636 servicios hasta octubre, principalmente para sincronización y mantenimiento de semáforos.

Solo en ese mes se realizaron 490 acciones de señalización, incluyendo pasos peatonales, límites de velocidad y cordonería.

Navarro Arratia informó además que el 83 por ciento de las solicitudes ciudadanas recibidas a través del Call Center 073 han sido atendidas. “Nuestro objetivo es mantener las vialidades seguras y funcionales para todos”, afirmó.

La reunión fue presidida por la regidora Ximena Villarreal, acompañada de los ediles que integran la comisión, quienes reconocieron el impacto positivo de estas acciones en la movilidad urbana.

Temas


Infraestructura
inversiones
obras públicas

Localizaciones


Torreón

