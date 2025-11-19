Arranca en Torreón la tercera brigada del Registro Civil con más de 400 atenciones

La señora Selina Bremer de Cepeda , presidenta honoraria del DIF Torreón , destacó que desde las primeras horas se atendió a personas que acudieron a realizar aclaraciones en actas de nacimiento, matrimonio o defunción, subrayando el orden de la jornada y el trato brindado por el personal.

TORREÓN, COAH.- La tercera brigada del Registro Civil inició este miércoles en el Auditorio Municipal de Torreón, como parte del esfuerzo conjunto entre la Dirección Estatal del Registro Civil , la Administración Municipal , el Gobierno del Estado y el DIF Torreón para acercar trámites esenciales a la ciudadanía.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con las familias de Torreón, ofreciendo acompañamiento en cada trámite que realizan”, expresó.

Por su parte, Marlene Martínez Valdés, directora general del DIF Torreón, señaló que por instrucciones del alcalde Román Cepeda se reforzó la atención para que los ciudadanos vivieran un proceso ágil, digno y humano, con especial cuidado para adultos mayores.

Durante este primer día, la brigada registró más de 300 aclaraciones y más de 100 registros de menores, estos últimos de manera gratuita.

Para este jueves, se expedirán actas de nacimiento, matrimonio y defunción con un costo de 20 pesos para documentos locales y 40 pesos para documentos de otras entidades. También se ofrecerán certificados de inexistencia y registros de menores sin costo.

El DIF Torreón continuará coordinándose con autoridades estatales y municipales para mantener el acercamiento de servicios fundamentales a las familias de la ciudad.