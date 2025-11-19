Gobernador de Coahuila destaca impacto positivo de la Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe

La Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe ha tenido un impacto significativo entre la población y se ha consolidado como el programa social más importante de 2025, al beneficiar de manera directa a miles de estudiantes y familias que actualmente se trasladan sin costo. Así lo destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la entrega del bulevar Los Pastores, donde subrayó la efectividad del esquema impulsado por el Ayuntamiento.

“La Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe está ayudando a muchísima gente todos los días; sin duda es el programa social más importante de este 2025”, afirmó el mandatario estatal al reconocer los resultados del proyecto encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El Gobierno Municipal señaló que estas declaraciones, realizadas en un contexto estatal, confirman el liderazgo de Ramos Arizpe en materia de movilidad moderna con visión social, al ofrecer soluciones gratuitas y con impacto comprobable en la calidad de vida de la ciudadanía.