Gobernador de Coahuila destaca impacto positivo de la Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Manolo Jiménez reconocen el proyecto como el programa social más importante para la ciudad en el presente año
La Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe ha tenido un impacto significativo entre la población y se ha consolidado como el programa social más importante de 2025, al beneficiar de manera directa a miles de estudiantes y familias que actualmente se trasladan sin costo. Así lo destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la entrega del bulevar Los Pastores, donde subrayó la efectividad del esquema impulsado por el Ayuntamiento.
“La Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe está ayudando a muchísima gente todos los días; sin duda es el programa social más importante de este 2025”, afirmó el mandatario estatal al reconocer los resultados del proyecto encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Vecinos celebran renovación de plazas en Cactus y Hacienda El Refugio
El Gobierno Municipal señaló que estas declaraciones, realizadas en un contexto estatal, confirman el liderazgo de Ramos Arizpe en materia de movilidad moderna con visión social, al ofrecer soluciones gratuitas y con impacto comprobable en la calidad de vida de la ciudadanía.
Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino agradeció el reconocimiento y ratificó el compromiso de su administración con transformar el transporte público a favor de quienes más lo requieren.
“Cuando un modelo funciona y cambia vidas, se nota. La Ruta Estudiantil es la prueba de que en Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo: es un derecho. Y vamos a seguir ampliando esta visión para que más familias sigan teniendo mejores oportunidades”, expresó.
UN MODELO GRATUITO
Con el respaldo del Gobierno del Estado, el municipio puso en marcha el primer sistema municipal de transporte gratuito en Coahuila, abierto a toda la población y operado los 365 días del año. El esquema se diseñó bajo criterios de eficiencia, accesibilidad y justicia social, y se ha convertido en referente estatal por su enfoque educativo y comunitario.
La Ruta Estudiantil registra más de 60 mil usuarios mensuales y un recorrido de 40 mil kilómetros al mes. Su circuito urbano de 17 kilómetros conecta zonas habitacionales, el centro histórico y parques industriales, brindando acceso directo a instituciones como UTC, UPRA, IMARC y CECyTEC, lo que facilita el traslado de estudiantes universitarios y técnicos.
TE PUEDE INTERESAR: Obra en Los Pastores fortalece la movilidad regional: Alcalde de Ramos Arizpe
El servicio mantiene frecuencias de paso de 10 a 20 minutos en horarios hábiles y de hasta 30 minutos los fines de semana, lo que permite una movilidad continua y accesible.
El sistema opera con seis unidades modelo 2025 equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, accesibilidad universal, pantallas informativas y una capacidad total de 462 pasajeros por ciclo. La Coordinación Municipal de Transporte y Servicios Concesionados monitorea permanentemente la operación para garantizar seguridad, mantenimiento preventivo y eficiencia.