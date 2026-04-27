Invierten 18 mdp en salud auditiva y visual para los torreonenses

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Torreón
/ 27 abril 2026
    Invierten 18 mdp en salud auditiva y visual para los torreonenses
    Román Cepeda González y Selina Bremer de Cepeda encabezaron el arranque del programa con el que se beneficiará a mil torreonenses. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón y el DIF Municipal pusieron en marcha la tercera edición del programa “Con el DIF Tú También Puedes Ver y Escuchar”, mediante el cual se beneficiará a mil ciudadanos con aparatos auditivos y cirugías de cataratas

TORREÓN, COAH.- Como parte de una estrategia integral de asistencia social, el alcalde Román Cepeda González y la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, pusieron en marcha el programa “Con el DIF Tú También Puedes Ver y Escuchar”. Con una inversión de 18 millones de pesos, la iniciativa busca transformar la vida de mil ciudadanos mediante la entrega de 500 aparatos auditivos y la realización de 500 cirugías de cataratas.

Durante el arranque, el Presidente Municipal subrayó que estas acciones no son aisladas, sino que responden a una política pública centrada en la salud y la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles reincorporarse a la vida productiva y cotidiana con mayor independencia.

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“Buscamos una política pública que atienda lo más valioso que tiene Torreón: su gente. Continuaremos con estos programas que contribuyen a construir una sociedad más justa y equitativa”, afirmó Cepeda González.

El edil destacó que el clima de paz que vive el municipio —posicionado como la segunda ciudad más segura del país entre localidades de más de 500 mil habitantes— es el cimiento que permite destinar recursos a estos rubros. Señaló que la coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército y la iniciativa privada ha facilitado no solo la llegada de inversiones, sino la ejecución de obras emblemáticas como el Centro Cultural del Norte y diversas modernizaciones viales.

Por su parte, la señora Selina Bremer de Cepeda informó que esta tercera edición del programa responde directamente a las peticiones ciudadanas recolectadas en brigadas y recorridos por colonias. Detalló que las jornadas de valoración para cirugías y estudios de audiometría comienzan de inmediato.

Población objetivo: Ciudadanos desde los 7 hasta los 80 años de edad.

Detección oportuna: Se estima que el 50 por ciento de los adultos mayores de 60 años presentan deficiencias visuales o auditivas.

Impacto juvenil: La atención temprana en niños y jóvenes busca garantizar un futuro con mayores oportunidades de desarrollo.

$!Autoridades municipales destacaron que la atención visual y auditiva busca mejorar la autonomía y calidad de vida de niños, jóvenes y adultos mayores.
Autoridades municipales destacaron que la atención visual y auditiva busca mejorar la autonomía y calidad de vida de niños, jóvenes y adultos mayores. CORTESÍA

“Atender estas problemáticas a temprana edad es darles esperanza y mejorar la calidad de vida de familias completas”, enfatizó la presidenta del DIF.

Al evento asistieron representantes estatales, directivos de la administración municipal, miembros de la iniciativa privada como Peñoles y beneficiarios directos del programa, quienes dieron testimonio del impacto que estas intervenciones tendrán en su día a día.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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