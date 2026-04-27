Invierten 18 mdp en salud auditiva y visual para los torreonenses

Durante el arranque, el Presidente Municipal subrayó que estas acciones no son aisladas, sino que responden a una política pública centrada en la salud y la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles reincorporarse a la vida productiva y cotidiana con mayor independencia.

TORREÓN, COAH.- Como parte de una estrategia integral de asistencia social, el alcalde Román Cepeda González y la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, pusieron en marcha el programa “Con el DIF Tú También Puedes Ver y Escuchar”. Con una inversión de 18 millones de pesos, la iniciativa busca transformar la vida de mil ciudadanos mediante la entrega de 500 aparatos auditivos y la realización de 500 cirugías de cataratas.

“Buscamos una política pública que atienda lo más valioso que tiene Torreón: su gente. Continuaremos con estos programas que contribuyen a construir una sociedad más justa y equitativa”, afirmó Cepeda González.

El edil destacó que el clima de paz que vive el municipio —posicionado como la segunda ciudad más segura del país entre localidades de más de 500 mil habitantes— es el cimiento que permite destinar recursos a estos rubros. Señaló que la coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército y la iniciativa privada ha facilitado no solo la llegada de inversiones, sino la ejecución de obras emblemáticas como el Centro Cultural del Norte y diversas modernizaciones viales.

Por su parte, la señora Selina Bremer de Cepeda informó que esta tercera edición del programa responde directamente a las peticiones ciudadanas recolectadas en brigadas y recorridos por colonias. Detalló que las jornadas de valoración para cirugías y estudios de audiometría comienzan de inmediato.

Población objetivo: Ciudadanos desde los 7 hasta los 80 años de edad.

Detección oportuna: Se estima que el 50 por ciento de los adultos mayores de 60 años presentan deficiencias visuales o auditivas.

Impacto juvenil: La atención temprana en niños y jóvenes busca garantizar un futuro con mayores oportunidades de desarrollo.