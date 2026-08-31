Gobierno de Coahuila y la Conagua destinan 15 mdp a la tecnificación del campo lagunero

TORREÓN, COAH.- Para optimizar cada gota disponible para el sector agropecuario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Coahuila ejecutan una inversión conjunta de 15 millones de pesos orientada al fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola en La Laguna, dentro del esquema de apoyos de este 2026.

Juan Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, destacó que este paquete de obras impacta de manera directa en el rendimiento de seis unidades de riego y el trabajo diario de unos 60 productores locales.

El proyecto prioriza municipios clave como San Pedro, Matamoros y Viesca, donde la modernización técnica resulta urgente para asegurar la viabilidad productiva ante los desafíos hídricos de la zona.

Dentro de las mejoras técnicas resalta la impermeabilización de estanques con geomembrana, una solución clave para erradicar las mermas por filtración en el almacenamiento del agua.

Sumado a esto, se implementa la conversión hacia sistemas de riego por goteo y la colocación de válvulas modernas, garantizando una hidratación precisa y sin desperdicios en las parcelas.

Asimismo, los trabajos integran el mantenimiento electromecánico integral de pozos, lo que previene fallas operativas, optimiza el consumo energético y asegura una extracción constante.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca, el plan estratégico busca transformar el uso del recurso en una de las cuencas agrícolas más demandantes del país, migrando hacia esquemas de alta eficiencia.

Al reducir pérdidas en conducción y distribución, los agricultores contarán con un suministro más confiable que permitirá estabilizar y potenciar el rendimiento de sus cosechas.

Con este frente común, las autoridades buscan blindar la actividad agrícola lagunera, garantizando la sustentabilidad de los cultivos y ofreciendo certidumbre económica a las familias del campo.