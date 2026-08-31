Gobierno de Coahuila y la Conagua destinan 15 mdp a la tecnificación del campo lagunero

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Gobierno de Coahuila y la Conagua destinan 15 mdp a la tecnificación del campo lagunero
    Conagua y Coahuila impulsan obras para mejorar la eficiencia del riego en municipios de La Laguna. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Agua

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Organizaciones


Conagua

Los recursos se destinarán para modernizar infraestructura de riego y mejorar el uso del agua en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Para optimizar cada gota disponible para el sector agropecuario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Coahuila ejecutan una inversión conjunta de 15 millones de pesos orientada al fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola en La Laguna, dentro del esquema de apoyos de este 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/christian-gonzalez-el-docente-que-convirtio-las-calles-en-aulas-y-ahora-atiende-600-escuelas-rurales-de-la-region-laguna-CH23176105

Juan Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, destacó que este paquete de obras impacta de manera directa en el rendimiento de seis unidades de riego y el trabajo diario de unos 60 productores locales.

El proyecto prioriza municipios clave como San Pedro, Matamoros y Viesca, donde la modernización técnica resulta urgente para asegurar la viabilidad productiva ante los desafíos hídricos de la zona.

Dentro de las mejoras técnicas resalta la impermeabilización de estanques con geomembrana, una solución clave para erradicar las mermas por filtración en el almacenamiento del agua.

Sumado a esto, se implementa la conversión hacia sistemas de riego por goteo y la colocación de válvulas modernas, garantizando una hidratación precisa y sin desperdicios en las parcelas.

Asimismo, los trabajos integran el mantenimiento electromecánico integral de pozos, lo que previene fallas operativas, optimiza el consumo energético y asegura una extracción constante.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca, el plan estratégico busca transformar el uso del recurso en una de las cuencas agrícolas más demandantes del país, migrando hacia esquemas de alta eficiencia.

Al reducir pérdidas en conducción y distribución, los agricultores contarán con un suministro más confiable que permitirá estabilizar y potenciar el rendimiento de sus cosechas.

Con este frente común, las autoridades buscan blindar la actividad agrícola lagunera, garantizando la sustentabilidad de los cultivos y ofreciendo certidumbre económica a las familias del campo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Organizaciones


Conagua

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’