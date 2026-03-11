Arrancará ciclo agrícola primavera-verano en La Laguna a mediados de marzo

Torreón
/ 11 marzo 2026
    Arrancará ciclo agrícola primavera-verano en La Laguna a mediados de marzo
    El recurso hídrico permitirá sembrar alrededor de 30 mil hectáreas en Coahuila y Durango.

La apertura de compuertas de la presa Lázaro Cárdenas permitirá el inicio del suministro de agua para riego

TORREÓN, COAH.- El ciclo agrícola primavera-verano 2026 en La Laguna dará inicio durante la segunda mitad de marzo, cuando se abran las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas, garantizando el suministro de agua para el Distrito de Riego 017 con un volumen de 750 millones de metros cúbicos, destinado a la siembra de alrededor de 30 mil hectáreas en Coahuila y Durango.

De acuerdo con Gabriel Riestra Beltrán, gerente de Cuencas Centrales del Norte, el proceso de liberación de agua está previsto del 14 al 17 de marzo, periodo en el que iniciará el transvase desde la presa Lázaro Cárdenas hacia la presa Francisco Zarco. Posteriormente, se abrirán las cortinas para permitir el flujo por el río Nazas hasta la represa de San Fernando, desde donde se distribuirá el recurso a los módulos de riego de La Laguna.

El funcionario federal detalló que el Comité Técnico del Distrito de Riego 017 sostuvo reuniones desde principios de marzo para definir el arranque del ciclo agrícola. En estos encuentros también se analizaron las condiciones hidráulicas de las presas y se planificó el esquema de riego, con el objetivo de asegurar un aprovechamiento eficiente del agua en beneficio de los productores.

Riestra Beltrán indicó que actualmente los agricultores se encuentran preparando sus tierras, realizando trabajos de compactación, nivelación y planificación de los cultivos que sembrarán durante el ciclo primavera-verano. Entre los productos más importantes destaca el forraje, fundamental para el sector ganadero de la región, reconocida como uno de los principales polos lecheros del país.

De acuerdo con el calendario agrícola, el 17 de marzo se contempla la realización del banderazo oficial que marcará el inicio de las labores de riego en los campos de La Laguna.

