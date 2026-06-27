Asegura FGR ejemplares exóticos y decenas de animales en Durango; catean inmueble tras reporte de la Guardia Nacional

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Torreón
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    Asegura FGR ejemplares exóticos y decenas de animales en Durango; catean inmueble tras reporte de la Guardia Nacional
    Autoridades federales aseguraron fauna silvestre y equinos durante un cateo realizado en un inmueble de la periferia de Durango. FGR

La FGR aseguró tigres de bengala, un ocelote, un lince, 32 equinos y varios vehículos durante un cateo en un inmueble de la periferia de Durango; la investigación sigue abierta

DURANGO, DURANGO.- En un operativo coordinado derivado de labores de vigilancia, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el aseguramiento de diversos animales exóticos y de granja, además de vehículos, en un inmueble ubicado en la periferia de la localidad de Aquiles Serdán, en el municipio de Durango.

La intervención, realizada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, se originó tras una denuncia presentada por elementos de la Guardia Nacional.

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$!Entre los animales localizados por la FGR se encuentran tres tigres de bengala, un ocelote y un lince.
Entre los animales localizados por la FGR se encuentran tres tigres de bengala, un ocelote y un lince. FGR

Durante patrullajes de rutina en la zona, los uniformados detectaron la presencia de personas armadas que resguardaban diversos animales, lo que motivó el inicio de una investigación ministerial.

Tras obtener la autorización judicial correspondiente, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron una orden de cateo en el domicilio señalado, logrando el aseguramiento de los siguientes ejemplares:

Fauna silvestre: tres tigres de bengala, un ocelote y un lince.

Equinos: 32 animales, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

Además de la fauna, las autoridades aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una tráiler, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Para garantizar la integridad y el bienestar de los animales asegurados, la FGR informó que se realizó una distribución estratégica para su cuidado.

$!Los ejemplares asegurados quedaron bajo resguardo de instancias municipales para garantizar su cuidado y bienestar.
Los ejemplares asegurados quedaron bajo resguardo de instancias municipales para garantizar su cuidado y bienestar. FGR

Fauna silvestre: fue trasladada bajo resguardo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango.

Equinos: quedaron bajo el cuidado de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través de la Policía Montada.

La Fiscalía Federal en Durango mantiene abierta la carpeta de investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades y proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables por el hallazgo de estos animales en el inmueble intervenido.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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