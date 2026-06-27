Asegura FGR ejemplares exóticos y decenas de animales en Durango; catean inmueble tras reporte de la Guardia Nacional

La intervención, realizada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, se originó tras una denuncia presentada por elementos de la Guardia Nacional.

DURANGO, DURANGO.- En un operativo coordinado derivado de labores de vigilancia, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el aseguramiento de diversos animales exóticos y de granja, además de vehículos, en un inmueble ubicado en la periferia de la localidad de Aquiles Serdán, en el municipio de Durango.

Durante patrullajes de rutina en la zona, los uniformados detectaron la presencia de personas armadas que resguardaban diversos animales, lo que motivó el inicio de una investigación ministerial.

Tras obtener la autorización judicial correspondiente, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron una orden de cateo en el domicilio señalado, logrando el aseguramiento de los siguientes ejemplares:

Fauna silvestre: tres tigres de bengala, un ocelote y un lince.

Equinos: 32 animales, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

Además de la fauna, las autoridades aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una tráiler, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Para garantizar la integridad y el bienestar de los animales asegurados, la FGR informó que se realizó una distribución estratégica para su cuidado.