Aseguran más de 200 gramos de presunto cristal en vivienda de San Pedro de las Colonias

El hallazgo se registró durante una intervención encabezada por elementos de la Policía Municipal, en coordinación con el Mando Único y con apoyo de fuerzas federales, como parte de las acciones contra el narcomenudeo en el municipio.

SAN PEDRO, COAH.- Más de 200 gramos de una sustancia con características similares al cristal, una báscula gramera y diversas bolsas de plástico fueron asegurados durante un cateo en una vivienda de la colonia La Trinidad. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

Al revisar el domicilio, los agentes localizaron la presunta droga sintética junto con los objetos que, de acuerdo con la información oficial, podrían utilizarse para pesar y preparar dosis destinadas a su comercialización.

Aunque se dio a conocer el resultado del aseguramiento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las investigaciones relacionadas con la vivienda ni sobre posibles personas involucradas en la distribución de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que el despliegue forma parte de la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales para identificar posibles puntos de venta de narcóticos en sectores habitacionales de San Pedro.

Indicaron que estas intervenciones se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dentro de la estrategia para combatir la comercialización de drogas y fortalecer la seguridad en el municipio.

Entre los objetivos de los operativos, explicaron, se encuentra retirar sustancias ilícitas de circulación y atender los riesgos que su distribución representa para las familias sampetrinas, particularmente para niños y jóvenes.

Las corporaciones participantes informaron que mantendrán los recorridos de vigilancia y las acciones contra el narcomenudeo en distintos sectores de la localidad, como parte de las labores de prevención del delito.