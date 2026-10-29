Aseguran más de 200 gramos de presunto cristal en vivienda de San Pedro de las Colonias

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    Aseguran más de 200 gramos de presunto cristal en vivienda de San Pedro de las Colonias
    Más de 200 gramos de una sustancia con características similares al cristal fueron localizados durante el cateo en una vivienda de la colonia La Trinidad. SANDRA GÓMEZ

Elementos municipales, estatales y federales participaron en el operativo contra el narcomenudeo; hasta el momento no se reportan personas detenidas

SAN PEDRO, COAH.- Más de 200 gramos de una sustancia con características similares al cristal, una báscula gramera y diversas bolsas de plástico fueron asegurados durante un cateo en una vivienda de la colonia La Trinidad. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

El hallazgo se registró durante una intervención encabezada por elementos de la Policía Municipal, en coordinación con el Mando Único y con apoyo de fuerzas federales, como parte de las acciones contra el narcomenudeo en el municipio.

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Al revisar el domicilio, los agentes localizaron la presunta droga sintética junto con los objetos que, de acuerdo con la información oficial, podrían utilizarse para pesar y preparar dosis destinadas a su comercialización.

Aunque se dio a conocer el resultado del aseguramiento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las investigaciones relacionadas con la vivienda ni sobre posibles personas involucradas en la distribución de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que el despliegue forma parte de la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales para identificar posibles puntos de venta de narcóticos en sectores habitacionales de San Pedro.

Indicaron que estas intervenciones se desarrollan bajo los lineamientos establecidos por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dentro de la estrategia para combatir la comercialización de drogas y fortalecer la seguridad en el municipio.

Entre los objetivos de los operativos, explicaron, se encuentra retirar sustancias ilícitas de circulación y atender los riesgos que su distribución representa para las familias sampetrinas, particularmente para niños y jóvenes.

Las corporaciones participantes informaron que mantendrán los recorridos de vigilancia y las acciones contra el narcomenudeo en distintos sectores de la localidad, como parte de las labores de prevención del delito.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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