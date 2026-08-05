Avanzan acuerdos entre Torreón, Lerdo y Gómez Palacio para la regulación del taxi metropolitano

TORREÓN, COAH.- La regulación del servicio de transporte público en modalidad de taxi entre Torreón, Gómez Palacio y Lerdo requerirá de un consenso formal entre los tres ayuntamientos de la Comarca Lagunera, precisó el regidor Raúl Garza del Valle, titular de la Comisión de Movilidad en el cabildo torreonense. El funcionario subrayó que corresponderá al alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y a las alcaldesas Betzabé Martínez Arang, de Gómez Palacio, y Susy Torrecillas Salazar, de Lerdo, encabezar las mesas de trabajo para dar forma a este esquema de tránsito metropolitano ordenado.

Sobre el contexto actual, Garza del Valle refirió que recientemente el Mando Especial de La Laguna promovió sesiones informativas en las que participaron dependencias de Coahuila y Durango, junto con agrupaciones del gremio transportista. En dichas mesas de diálogo se analizaron aspectos prioritarios como la incorporación al Registro Público Vehicular (Repuve) y el funcionamiento de los puntos de inspección instalados por motivos de seguridad. “Mantener estos operativos de revisión ha sido clave para conservar indicadores positivos en materia de seguridad, un rubro en el que Torreón registra buenos resultados”, afirmó el Regidor. Asimismo, enfatizó que toda unidad que opere en el área metropolitana deberá ajustarse a la normativa local, lo que implica contar con placas vigentes, tarjetón de identificación y la papelería en regla.

El Regidor apuntó que una importante cifra de viajes responde a personas que acuden a las clínicas 71 y 16 del IMSS, motivo por el cual resulta fundamental consolidar un mecanismo que garantice un traslado seguro y fluido para los habitantes de la región.

Temas

Transporte Cabildo Regidores

