Avanzan acuerdos entre Torreón, Lerdo y Gómez Palacio para la regulación del taxi metropolitano

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Torreón
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    Avanzan acuerdos entre Torreón, Lerdo y Gómez Palacio para la regulación del taxi metropolitano
    Autoridades de La Laguna analizan un esquema conjunto para regular el servicio de taxi entre Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. CORTESÍA

La Comisión de Movilidad del Cabildo de Torreón señaló que la coordinación entre municipios será clave para establecer reglas comunes de transporte

TORREÓN, COAH.- La regulación del servicio de transporte público en modalidad de taxi entre Torreón, Gómez Palacio y Lerdo requerirá de un consenso formal entre los tres ayuntamientos de la Comarca Lagunera, precisó el regidor Raúl Garza del Valle, titular de la Comisión de Movilidad en el cabildo torreonense.

El funcionario subrayó que corresponderá al alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, y a las alcaldesas Betzabé Martínez Arang, de Gómez Palacio, y Susy Torrecillas Salazar, de Lerdo, encabezar las mesas de trabajo para dar forma a este esquema de tránsito metropolitano ordenado.

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Sobre el contexto actual, Garza del Valle refirió que recientemente el Mando Especial de La Laguna promovió sesiones informativas en las que participaron dependencias de Coahuila y Durango, junto con agrupaciones del gremio transportista.

En dichas mesas de diálogo se analizaron aspectos prioritarios como la incorporación al Registro Público Vehicular (Repuve) y el funcionamiento de los puntos de inspección instalados por motivos de seguridad.

“Mantener estos operativos de revisión ha sido clave para conservar indicadores positivos en materia de seguridad, un rubro en el que Torreón registra buenos resultados”, afirmó el Regidor.

Asimismo, enfatizó que toda unidad que opere en el área metropolitana deberá ajustarse a la normativa local, lo que implica contar con placas vigentes, tarjetón de identificación y la papelería en regla.

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El Regidor apuntó que una importante cifra de viajes responde a personas que acuden a las clínicas 71 y 16 del IMSS, motivo por el cual resulta fundamental consolidar un mecanismo que garantice un traslado seguro y fluido para los habitantes de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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