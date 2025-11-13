Atiende Torreón más de 500 reportes por vehículos abandonados en 2025

TORREÓN, COAH.- Con la meta de mantener una ciudad limpia, ordenada y con mejor imagen urbana, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón ha atendido en lo que va del año 531 reportes de vehículos abandonados y 111 casos por presencia de escombro en la vía pública.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de supervisión en colonias del municipio y de las brigadas multidisciplinarias, donde se identifican situaciones que afectan el entorno urbano y la convivencia ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025