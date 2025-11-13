Atiende Torreón más de 500 reportes por vehículos abandonados en 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Dirección de Inspección y Verificación ha intensificado recorridos en colonias para atender reportes ciudadanos
TORREÓN, COAH.- Con la meta de mantener una ciudad limpia, ordenada y con mejor imagen urbana, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón ha atendido en lo que va del año 531 reportes de vehículos abandonados y 111 casos por presencia de escombro en la vía pública.
El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de supervisión en colonias del municipio y de las brigadas multidisciplinarias, donde se identifican situaciones que afectan el entorno urbano y la convivencia ciudadana.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
Explicó que la mayoría de los vehículos reportados han sido retirados o regularizados conforme a la normativa, y que en los casos de escombro se ha optado por emitir amonestaciones y fomentar conciencia ciudadana sobre el uso responsable de los espacios comunes.
“Estamos reforzando las acciones de inspección y limpieza conforme a las instrucciones del Alcalde. Nuestro compromiso es continuar con el trabajo en beneficio de la ciudadanía, al fomentar el orden y el respeto a los espacios públicos”, señaló Fernández Llamas.
Además de las labores correctivas, la dependencia realiza acciones preventivas, invitando a los vecinos a mantener sus frentes limpios y libres de obstáculos, así como a retirar los vehículos inactivos para evitar sanciones.
Fernández Llamas subrayó que la colaboración ciudadana es clave para consolidar un entorno urbano digno: “El trabajo conjunto entre gobierno y sociedad permite avanzar hacia una ciudad más limpia, segura y ordenada”.