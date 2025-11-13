Atiende Torreón más de 500 reportes por vehículos abandonados en 2025

Torreón
/ 13 noviembre 2025
    Atiende Torreón más de 500 reportes por vehículos abandonados en 2025
    Vehículos inactivos son retirados para mejorar la imagen urbana de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Inspección y Verificación ha intensificado recorridos en colonias para atender reportes ciudadanos

TORREÓN, COAH.- Con la meta de mantener una ciudad limpia, ordenada y con mejor imagen urbana, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón ha atendido en lo que va del año 531 reportes de vehículos abandonados y 111 casos por presencia de escombro en la vía pública.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de supervisión en colonias del municipio y de las brigadas multidisciplinarias, donde se identifican situaciones que afectan el entorno urbano y la convivencia ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025

$!Las brigadas municipales promueven el orden y la limpieza en la vía pública.
Las brigadas municipales promueven el orden y la limpieza en la vía pública. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Explicó que la mayoría de los vehículos reportados han sido retirados o regularizados conforme a la normativa, y que en los casos de escombro se ha optado por emitir amonestaciones y fomentar conciencia ciudadana sobre el uso responsable de los espacios comunes.

“Estamos reforzando las acciones de inspección y limpieza conforme a las instrucciones del Alcalde. Nuestro compromiso es continuar con el trabajo en beneficio de la ciudadanía, al fomentar el orden y el respeto a los espacios públicos”, señaló Fernández Llamas.

Además de las labores correctivas, la dependencia realiza acciones preventivas, invitando a los vecinos a mantener sus frentes limpios y libres de obstáculos, así como a retirar los vehículos inactivos para evitar sanciones.

$!Autoridades municipales exhortan a cuidar el entorno y respetar los espacios comunes.
Autoridades municipales exhortan a cuidar el entorno y respetar los espacios comunes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Fernández Llamas subrayó que la colaboración ciudadana es clave para consolidar un entorno urbano digno: “El trabajo conjunto entre gobierno y sociedad permite avanzar hacia una ciudad más limpia, segura y ordenada”.

Temas


Abandono
Autos
operativos

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo