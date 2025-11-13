Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025

Coahuila
/ 13 noviembre 2025
    Coahuila brinda apoyo integral a más de 3 mil repatriados en 2025
    Personal de Bienestar recibe a migrantes repatriados en el Centro Migrante de San Juan de Sabinas, donde se brinda atención integral. FOTO: CUARTOSCURO

El programa también facilita trámites oficiales y la afiliación al IMSS, además de brindar acompañamiento psicológico y jurídico a las personas repatriadas

Durante los primeros meses de 2025, un total de 3 mil 238 personas repatriadas desde Estados Unidos han recibido atención y acompañamiento en Coahuila a través del programa México te Abraza, impulsado por la Secretaría de Bienestar.

El flujo de connacionales que ingresan por el puerto fronterizo Acuña–Del Río ha mantenido una tendencia constante, lo que ha reforzado el trabajo del Centro Migrante instalado en San Juan de Sabinas. Este espacio fue creado para brindar asistencia inmediata a quienes regresan al país en condiciones de vulnerabilidad, con servicios básicos y orientación para su reintegración.

El modelo de atención contempla apoyo integral, que incluye traslado gratuito desde la frontera hasta Nueva Rosita, hospedaje temporal, alimentos calientes y artículos de higiene personal. Además, el personal del centro facilita trámites esenciales como la obtención del CURP, actas de nacimiento y la carta de repatriación, documentos necesarios para reactivar la identidad legal de las personas atendidas.

Como parte de la estrategia de reinserción, se entrega la Tarjeta Bienestar Paisano, que otorga un apoyo económico inicial, y se promueve la afiliación al IMSS para el acceso a servicios médicos. Los beneficiarios también son canalizados a programas de empleo, vivienda y educación, además de recibir atención psicológica y asesoría jurídica.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el número de repatriados atendidos refleja el papel clave que Coahuila desempeña en el proceso de retorno y acompañamiento a los migrantes. La operación del Centro Migrante responde a una política de trato digno y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de garantizar que cada persona repatriada encuentre una vía de estabilidad y oportunidades al regresar a México.

La dependencia federal informó que continuará reforzando las acciones de apoyo ante el incremento de la movilidad migratoria en la frontera norte, con el compromiso de asegurar una recepción segura y humana para todos los repatriados.

(Con información de La Rancherita del Aire)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

