Atienden cuatro socavones en Torreón; SIMAS mantiene trabajos de reparación

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    Atienden cuatro socavones en Torreón; SIMAS mantiene trabajos de reparación
    El organismo pidió a automovilistas y peatones respetar los señalamientos preventivos y extremar precauciones al transitar por las zonas afectadas. SANDRA GÓMEZ

Las lluvias provocaron socavones y daños en el pavimento de cuatro puntos de Torreón, donde SIMAS realiza evaluaciones y trabajos de reparación

TORREÓN, COAH.- Cuatro puntos de Torreón permanecen bajo atención del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), luego de que las recientes lluvias ocasionaran socavones y daños en el pavimento que representan riesgos para automovilistas y peatones.

Las zonas intervenidas se localizan en la calzada Gómez Morín y calle De la Fuente, en la colonia Sección 38; así como en el cruce de Emiliano Zapata y Niños Héroes, en la colonia Insurgentes.

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$!SIMAS mantiene bajo atención cuatro puntos de Torreón afectados por socavones y daños en el pavimento tras las recientes lluvias.
SIMAS mantiene bajo atención cuatro puntos de Torreón afectados por socavones y daños en el pavimento tras las recientes lluvias. SANDRA GÓMEZ

A estos puntos se suman el bulevar Constitución, a la altura del número 1825, en Palmas San Isidro, y la calle Salvador Creel, entre Nogales y Constitución, en la colonia Margaritas.

En estos sectores, personal del organismo realiza labores de evaluación para determinar el alcance de las afectaciones y ejecutar las reparaciones necesarias, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y reducir riesgos para la población.

SIMAS exhortó a quienes transiten por las zonas a respetar los señalamientos preventivos colocados alrededor de los trabajos, reducir la velocidad y evitar aproximarse a los puntos donde se llevan a cabo las maniobras.

La atención forma parte de las acciones implementadas por el organismo ante los daños registrados en distintos sectores de Torreón como consecuencia de las precipitaciones de los últimos días.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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