Atienden cuatro socavones en Torreón; SIMAS mantiene trabajos de reparación

Las zonas intervenidas se localizan en la calzada Gómez Morín y calle De la Fuente, en la colonia Sección 38; así como en el cruce de Emiliano Zapata y Niños Héroes, en la colonia Insurgentes.

TORREÓN, COAH.- Cuatro puntos de Torreón permanecen bajo atención del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), luego de que las recientes lluvias ocasionaran socavones y daños en el pavimento que representan riesgos para automovilistas y peatones.

A estos puntos se suman el bulevar Constitución, a la altura del número 1825, en Palmas San Isidro, y la calle Salvador Creel, entre Nogales y Constitución, en la colonia Margaritas.

En estos sectores, personal del organismo realiza labores de evaluación para determinar el alcance de las afectaciones y ejecutar las reparaciones necesarias, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y reducir riesgos para la población.

SIMAS exhortó a quienes transiten por las zonas a respetar los señalamientos preventivos colocados alrededor de los trabajos, reducir la velocidad y evitar aproximarse a los puntos donde se llevan a cabo las maniobras.

La atención forma parte de las acciones implementadas por el organismo ante los daños registrados en distintos sectores de Torreón como consecuencia de las precipitaciones de los últimos días.