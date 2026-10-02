Aumenta nivel del río Aguanaval; activan alerta en municipios de La Laguna

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Torreón
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    Aumenta nivel del río Aguanaval; activan alerta en municipios de La Laguna
    La creciente del río Aguanaval avanza hacia la Región Laguna tras las lluvias registradas en la zona serrana de Zacatecas. SANDRA GÓMEZ

Derivado de las precipitaciones registradas en la sierra zacatecana, el afluente registra un repunte en su caudal; corporaciones de protección civil vigilan zonas vulnerables

TORREÓN, COAH.- Una notable crecida en el caudal del río Aguanaval comenzó a descender hacia la Región Laguna, impulsada por los escurrimientos generados tras las lluvias recientes en la zona serrana de Zacatecas, lo que motivó un despliegue de vigilancia por parte de las autoridades de Coahuila y Durango.

El flujo de agua avanza de manera constante por el cauce, obligando a los cuerpos de Protección Civil a mantener una supervisión rigurosa para prevenir riesgos en los asentamientos humanos localizados en las inmediaciones de las riberas.

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Uno de los reportes iniciales de mayor acumulación de líquido se concentra en las inmediaciones de San Juan de Guadalupe, Durango, sitio donde el afluente muestra un volumen considerablemente alto.

Especialistas explicaron que la saturación de humedad en los suelos, producto de las lluvias acumuladas de los días previos, impide que la tierra absorba el agua con normalidad, acelerando el desplazamiento de la corriente.

En zonas como La Vega de los Aguilar, próxima a San Juan de Guadalupe, el agua se desborda sobre planicies amplias; si bien en algunos tramos pierde altura al ensancharse, el suministro hídrico no cesa debido al desfogue proveniente de los rumbos de la Presa del Cazadero.

Frente a esta situación, la Dirección de Protección Civil de Coahuila intensificó los recorridos de supervisión en ejidos y comunidades rurales pertenecientes a Viesca y Matamoros, con especial énfasis en poblados como Nuevo Reynosa, Buena Vista, Flor de Mayo y Congregación Hidalgo.

Las instancias de emergencia advirtieron que el comportamiento del Aguanaval es sumamente variable, ya que depende estrictamente del volumen de agua que continúe fluyendo desde la parte alta de la cuenca hidrológica.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades confirmaron saldo blanco, descartando afectaciones en viviendas o la necesidad de desalojar a familias. No obstante, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a no confiarse ante falsas sensaciones de seguridad por bajas profundidades aparentes.

Como medida preventiva, Protección Civil reiteró la prohibición de transitar cerca de las orillas y, sobre todo, abstenerse de intentar cruzar el cauce en marcha, ya sea a pie, a bordo de vehículos, motocicletas o equinos.

Las autoridades recordaron que, aun cuando ciertas zonas parezcan inofensivas, la fuerza y la velocidad con la que viaja el agua pueden intensificarse de forma repentina y poner en peligro la vida.

Las acciones de vigilancia continuarán vigentes el tiempo que sea necesario, conforme persistan los escurrimientos desde Zacatecas y su tránsito gradual por territorio coahuilense.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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