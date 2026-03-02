Autoridades municipales clausuraron el anexo ‘Renacer’ en Torreón; detectan maltrato físico y psicológico.

TORREÓN, COAH.- Un operativo de vigilancia realizado este fin de semana por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, en coordinación con Seguridad Pública, derivó en la clausura del anexo “Renacer”, ubicado en la colonia Ampliación La Rosita, tras confirmarse graves violaciones a los derechos humanos y condiciones inhumanas de internamiento.

La intervención de las autoridades se activó luego de que un hombre de 46 años fuera localizado en el sector Saltillo 400 con múltiples huellas de violencia. El afectado denunció haber sido brutalmente golpeado al interior del centro de rehabilitación, lo que permitió a las corporaciones ubicar el inmueble.

Al arribar al sitio, los inspectores confirmaron un panorama crítico caracterizado por maltrato sistemático mediante castigos físicos y psicológicos, hacinamiento extremo con 43 personas —20 hombres y 23 mujeres— en espacios diseñados para una capacidad mucho menor, privación de necesidades básicas como alimentación insuficiente y falta de infraestructura sanitaria adecuada, así como la presencia de seis menores de edad internados en el lugar.