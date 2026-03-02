Autoridades municipales clausuraron el anexo ‘Renacer’ en Torreón; detectan maltrato físico y psicológico.
El operativo fue realizado por Inspección y Verificación en coordinación con Seguridad Pública
TORREÓN, COAH.- Un operativo de vigilancia realizado este fin de semana por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, en coordinación con Seguridad Pública, derivó en la clausura del anexo “Renacer”, ubicado en la colonia Ampliación La Rosita, tras confirmarse graves violaciones a los derechos humanos y condiciones inhumanas de internamiento.
La intervención de las autoridades se activó luego de que un hombre de 46 años fuera localizado en el sector Saltillo 400 con múltiples huellas de violencia. El afectado denunció haber sido brutalmente golpeado al interior del centro de rehabilitación, lo que permitió a las corporaciones ubicar el inmueble.
Al arribar al sitio, los inspectores confirmaron un panorama crítico caracterizado por maltrato sistemático mediante castigos físicos y psicológicos, hacinamiento extremo con 43 personas —20 hombres y 23 mujeres— en espacios diseñados para una capacidad mucho menor, privación de necesidades básicas como alimentación insuficiente y falta de infraestructura sanitaria adecuada, así como la presencia de seis menores de edad internados en el lugar.
Durante la inspección también se localizó a una segunda persona con lesiones visibles, quien fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica.
Como resultado, dos encargados del establecimiento fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Tres menores quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras que el resto de los internos fue canalizado para su seguimiento legal y la notificación a sus familiares, algunos provenientes de la ciudad de Saltillo.
“No vamos a permitir condiciones que vulneren los derechos humanos ni situaciones de maltrato. Nuestro compromiso es garantizar la integridad de las personas en estos centros”, afirmó Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación Municipal.
El funcionario subrayó que estos operativos tienen un carácter preventivo y de protección social, al tiempo que exhortó a otros centros de rehabilitación a regularizar su situación operativa y legal.
Finalmente, la autoridad puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 871 500 7000 (extensión 1548) y la línea 073 para denunciar cualquier irregularidad en establecimientos similares.