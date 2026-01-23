Avala Cabildo modernización integral del servicio de recolección de basura

Torreón
/ 23 enero 2026
    Avala Cabildo modernización integral del servicio de recolección de basura
    Imagen de la ssión ordinaria del Cabildo de Torreón, donde se aprobó el nuevo esquema tarifario del servicio de limpieza. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Regidores avalan costos operativos y proyectos de infraestructura para modernizar el manejo de residuos en la ciudad

TORREÓN, COAH.- En un ejercicio de consenso, el Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad el nuevo esquema tarifario del servicio de limpieza y recolección de basura, así como diversos acuerdos en materia educativa, cultural, jurídica y social, durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Los regidores avalaron los costos operativos derivados de la licitación LPN/DA/LIC/041/2025, que regula la recolección de residuos y el barrido de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de una nueva estación de transferencia, una planta de separación de desechos, un nuevo relleno sanitario y la optimización de la disposición final de residuos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

En el ámbito jurídico, el Cabildo aprobó el dictamen para reformar el Artículo 89 de la Constitución del Estado y el Artículo 388 del Código Penal, a fin de actualizar la denominación de Procuraduría por Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La reforma incorpora además lenguaje inclusivo y neutro, sustituyendo expresiones masculinas por términos como “persona titular de la Fiscalía”.

Durante la sesión también se autorizaron acciones en beneficio del patrimonio municipal y la educación. Se aprobó la cesión gratuita de terrenos ubicados en la calzada Industrias, en la zona de la Casa del Cerro, a favor del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), así como la donación de un predio en el fraccionamiento Recintos Villas Universidad para la construcción de una nueva escuela.

Asimismo, se avaló el cambio de uso de suelo en Hacienda La Palma a Habitacional de Alta Densidad y la regularización de un local comercial en el Mercado Alianza.

Finalmente, se informó sobre un convenio entre el Instituto Municipal de la Mujer y el Gobierno del Estado para operar un centro de atención integral en beneficio de las mujeres torreonenses.

