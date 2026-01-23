Avala Cabildo modernización integral del servicio de recolección de basura

TORREÓN, COAH.- En un ejercicio de consenso, el Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad el nuevo esquema tarifario del servicio de limpieza y recolección de basura, así como diversos acuerdos en materia educativa, cultural, jurídica y social, durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Los regidores avalaron los costos operativos derivados de la licitación LPN/DA/LIC/041/2025, que regula la recolección de residuos y el barrido de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Esperan más de 8 mil motociclistas en Parras; refuerzan operativo de seguridad

El proyecto contempla la construcción de una nueva estación de transferencia, una planta de separación de desechos, un nuevo relleno sanitario y la optimización de la disposición final de residuos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

En el ámbito jurídico, el Cabildo aprobó el dictamen para reformar el Artículo 89 de la Constitución del Estado y el Artículo 388 del Código Penal, a fin de actualizar la denominación de Procuraduría por Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La reforma incorpora además lenguaje inclusivo y neutro, sustituyendo expresiones masculinas por términos como “persona titular de la Fiscalía”.

Durante la sesión también se autorizaron acciones en beneficio del patrimonio municipal y la educación. Se aprobó la cesión gratuita de terrenos ubicados en la calzada Industrias, en la zona de la Casa del Cerro, a favor del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), así como la donación de un predio en el fraccionamiento Recintos Villas Universidad para la construcción de una nueva escuela.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre las entidades que enfrentan sobrepoblación carcelaria pese a ampliación de penales

Asimismo, se avaló el cambio de uso de suelo en Hacienda La Palma a Habitacional de Alta Densidad y la regularización de un local comercial en el Mercado Alianza.

Finalmente, se informó sobre un convenio entre el Instituto Municipal de la Mujer y el Gobierno del Estado para operar un centro de atención integral en beneficio de las mujeres torreonenses.