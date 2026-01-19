Avalan donación de predio para nueva secundaria en Torreón

Torreón
/ 19 enero 2026
    Avalan donación de predio para nueva secundaria en Torreón
    Integrantes de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario durante la sesión donde se aprobó la donación del predio. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Comisión de Patrimonio aprobó ceder un inmueble municipal en Villas Universidad para infraestructura educativa estatal

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Patrimonio Inmobiliario, Tenencia de la Tierra, Planeación y Urbanismo aprobó la donación de un inmueble municipal que será destinado a la construcción de un centro educativo de nivel secundaria, como parte de las acciones para atender la creciente demanda escolar en el oriente de la ciudad.

Durante la décima tercera sesión de la comisión, celebrada este lunes, se analizaron dos solicitudes. La primera correspondió a la regularización y certeza jurídica de un local comercial ubicado en el Mercado Alianza, la cual fue aprobada por los integrantes del órgano colegiado.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe activa bolsa de trabajo, tras recorte en General Motors

El segundo asunto fue la solicitud presentada por el Gobierno del Estado para la donación de un predio municipal localizado en el fraccionamiento Villas Universidad, con el objetivo de edificar una nueva secundaria.

La petición fue realizada a través de Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos Región Laguna.

El regidor Omar Morales Rodríguez, presidente de la comisión, destacó que en los últimos meses se ha registrado un aumento en las solicitudes relacionadas con infraestructura educativa, especialmente en zonas de crecimiento urbano acelerado.

Asimismo, subrayó la importancia de recuperar inmuebles municipales que actualmente se encuentran en desuso, derivado del traslado de planteles educativos hacia otros sectores de la ciudad, a fin de darles un nuevo aprovechamiento social.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 3 mil personas fueron atacadas por perros en Coahuila, en 2025; afectados pueden acudir al MP

El dictamen aprobado será turnado al Cabildo de Torreón para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en la próxima sesión.

En la sesión participaron también los regidores Sergio Lara Galván, Luis Jorge Cuerda Serna, Ximena Villarreal y Zazil Pacheco Pérez.

