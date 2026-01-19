Más de 3 mil personas fueron atacadas por perros en Coahuila, en 2025; afectados pueden acudir al MP

Luego de un caso viral entre los usuarios de Saltillo donde una mujer denunció haber sido atacada por unos perros que eran paseados en libertad en un parque público, la autoridad municipal recordó que el reglamento establece que los dueños de todos los seres sintientes deben utilizar correa para poder sacarlos a la vía pública. En 2025, más de tres mil 600 personas fueron atacadas por canes en Coahuila.

Fue el pasado domingo, cuando la vecina de un parque de Saltillo usó sus redes sociales para hacer pública la queja, en la que relató que durante su caminata matutina, había sido atacada por dos perros que llegaron con una persona a quien les soltó la correa para que pasearan libremente.

A pesar de que en el abalanzamiento de los bastones la mujer cayó y se lastimó dejando un desangramiento leve, pero visible, la mujer manifestó su inconformidad con la respuesta del hombre quien le aseguró que “los perros también tienen derecho de ser libres, como los humanos”.

Aunque muchos casos de este tipo no se dan a conocer ante la luz pública, situaciones parecidas pueden ser más frecuentes de lo que parecen.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico difundido por la Secretaría de Salud a nivel nacional, al cierre del 2025, en todo Coahuila, se registraron tres mil 687 casos de personas que fueron atendidas en hospitales estatales para atenderse por una mordedura de perro.

Mientras que estos casos pueden ser tanto al interior como el interior de un domicilio, y pueden ser perpetrados por canes en situación de calles, la estadística también puede contemplar casos de perros que mordieron a personas durante paseos o en el exterior e interior de sus domicilios, y esto, de acuerdo con la autoridad, puede ser denunciado penalmente.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, dice que actualmente no existe una multa que integra como falta administrativa el acto de pasear a un perro sin correa o una propia agresión; Sin embargo, con fines de convivencia armoniosa, sí está establecido en el reglamento municipal que así deben hacerlo quienes pasen a sus mascotas por la vía pública.

“En todos los lugares debe ser así, incluyendo en los parques perrones u otros parques de las colonias. Incluso, en el Reglamento se señala que también deben portar bozal, sobre todo esto a perros de alta peligrosidad, de razas especiales como los pitbull, no solo para que no ataquen personas, sino para que no se ataquen con otros perros”, dijo.

Señaló que en caso de que las personas identifiquen que un perro con dueño, pasea sin estos requerimientos, se puede llamar a las autoridades de inspección de Control Animal o a la Policía Ambiental para que hagan la recomendación y recuerden al dueño lo establecido en el Reglamento de Control y Bienestar Animal de Saltillo.

“Incluso, también se puede hacer un llamado a la Procuraduría de Protección Ambiental, donde también existen regulaciones regulatorias. Son reglas de civilidad que la gente debe ir atendiendo, porque los seres sintientes no tienen albedrío sobre consecuencias, la responsabilidad es de los propietarios quienes deben saber las reglas que hay para tenerlos tanto dentro, como fuera de la casa”, indicó.

Informó que en casos de agresión por parte de los bastones en la vía pública frente a sus dueños, la población se puede acercar al Ministerio Público a interponer una denuncia, por delitos como son las lesiones, y será esa autoridad la encargada de interponer multa o reparación.

Al respecto del caso de la mujer recientemente atacada, Emmanuel Olache, manifestó que hasta el momento no se ha generado algún acercamiento con ella; Sin embargo, estarán al pendiente de casos similares.