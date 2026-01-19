Ramos Arizpe activa bolsa de trabajo, tras recorte en General Motors

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante la confirmación del reajuste de mil 900 trabajadores del complejo de General Motors, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio ha comenzado a activar programas emergentes para mitigar el impacto económico en las familias locales.

Gutiérrez Merino precisó que, tras un análisis de la situación, se estima que aproximadamente el 30 por ciento de las personas afectadas por el recorte de personal tienen su domicilio en Ramos Arizpe, mientras que el resto corresponde a trabajadores que residen en la ciudad de Saltillo.

“Por lo pronto empezamos a activar muchas de las vacantes que tenemos en el municipio. Tenemos alrededor de 200 vacantes en algunas empresas de muchos giros”, señaló el Edil, quien instó a los ciudadanos a acercarse a las oficinas de Atención Ciudadana y a la bolsa de trabajo oficial.

Como medida adicional, el Alcalde destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para reforzar el programa de empleo temporal. Esta iniciativa permitirá que los desempleados obtengan un ingreso trabajando por las mañanas, dejando las tardes libres para que continúen su búsqueda de una plaza fija.

El Munícipe subrayó que existen perfiles específicos con alta demanda en la región, especialmente para ingenieros, técnicos y soldadores. Aseguró que ya se han realizado vinculaciones directas de personal especializado hacia otras empresas que mantienen procesos de contratación activos actualmente.

CONSTRUCCIÓN DE TREN, OPORTUNIDAD PARA DESEMPLEADOS

“Viene también el nuevo tren que va a pasar por Ramos Arizpe, en el cual alrededor de 3 mil personas se van a contratar. Hoy tengo con el grupo Carso una plática para ver cuáles son los empleos que vamos a tener y qué se va a generar”, adelantó.

Respecto al impacto en la cadena de suministros, admitió que algunas proveedoras podrían realizar ajustes menores al depender directamente de General Motors. No obstante, confió en que las empresas buscarán diversificar sus clientes con otras armadoras instaladas en la Región Sureste.

Finalmente, Gutiérrez Merino recordó que el Municipio ofrece una red de apoyo social para quienes atraviesan este proceso de transición laboral. “Tenemos apoyos sociales, medicamentos, estudios y transporte gratuito. Pueden llegar al DIF y solicitar apoyos en lo que se estabiliza su situación”, concluyó.