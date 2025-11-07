Refuerza Ramos Arizpe la prevención escolar con programa de proximidad

Coahuila
/ 7 noviembre 2025
    Refuerza Ramos Arizpe la prevención escolar con programa de proximidad
    La estrategia busca prevenir problemas antes de que ocurran, mediante la cercanía y la educación. FOTO: CORTESÍA

Las actividades se desarrollaron en aulas, pasillos y patios escolares, promoviendo temas de seguridad, convivencia y uso responsable de la tecnología

Durante octubre, el Programa de Proximidad del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó su labor preventiva en aulas, pasillos y patios escolares, llevando mensajes clave sobre seguridad, convivencia y uso responsable de la tecnología.

Con una estrategia basada en la cercanía y la educación, el equipo logró cubrir planteles de todos los niveles educativos, tanto en la zona urbana como en los ejidos, consolidando un modelo de seguridad que actúa antes de que los problemas ocurran.

TE PUEDE INTERESAR: Apoya Gobierno de Ramos Arizpe a atleta rumbo al Mundial Oceanman 2025 en Dubái

Durante el mes, se impartió el tema “Navega Seguro” en diversas instituciones, entre ellas las primarias Silvia Magdalena Mohama Abugaber, Pablo L. Sidar y Benito Juárez del Ejido Higueras, así como en el Instituto La Misión, la Secundaria María del Refugio Zertuche, el Instituto Capellanía y la Secundaria Manuel H. Gil Vara.

$!El objetivo fue enseñar a niñas, niños y adolescentes a protegerse en internet y redes sociales, identificando riesgos digitales.
El objetivo fue enseñar a niñas, niños y adolescentes a protegerse en internet y redes sociales, identificando riesgos digitales. FOTO: CORTESÍA

En estas sesiones, niñas, niños y adolescentes recibieron herramientas para un uso más seguro de internet y redes sociales, aprendiendo a identificar riesgos digitales y a pedir ayuda ante situaciones de acoso, extorsión, amenazas o exposición a contenido inapropiado.

El programa también abordó la prevención de la violencia escolar en la primaria Emilio Carranza, donde se promovió el diálogo sobre cómo reconocer y atender distintas formas de agresión —desde burlas o exclusiones hasta maltrato físico—, además de informar sobre los canales de apoyo municipal disponibles para estudiantes y docentes.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian megaproyecto industrial en Ramos Arizpe; lo impulsa Grupo Avante

La educación preventiva alcanzó incluso a los niveles preescolares. En el Jardín de Niños Roberto Gómez Bolaños, se impartió el tema “Seguridad en mi Entorno”, diseñado para fomentar el autocuidado, la identificación básica de riesgos y la confianza en figuras de autoridad, mediante dinámicas adaptadas a su edad.

Con más escuelas atendidas y más estudiantes sensibilizados, Ramos Arizpe continúa fortaleciendo una cultura de protección y convivencia positiva.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia