Refuerza Ramos Arizpe la prevención escolar con programa de proximidad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Las actividades se desarrollaron en aulas, pasillos y patios escolares, promoviendo temas de seguridad, convivencia y uso responsable de la tecnología
Durante octubre, el Programa de Proximidad del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó su labor preventiva en aulas, pasillos y patios escolares, llevando mensajes clave sobre seguridad, convivencia y uso responsable de la tecnología.
Con una estrategia basada en la cercanía y la educación, el equipo logró cubrir planteles de todos los niveles educativos, tanto en la zona urbana como en los ejidos, consolidando un modelo de seguridad que actúa antes de que los problemas ocurran.
TE PUEDE INTERESAR: Apoya Gobierno de Ramos Arizpe a atleta rumbo al Mundial Oceanman 2025 en Dubái
Durante el mes, se impartió el tema “Navega Seguro” en diversas instituciones, entre ellas las primarias Silvia Magdalena Mohama Abugaber, Pablo L. Sidar y Benito Juárez del Ejido Higueras, así como en el Instituto La Misión, la Secundaria María del Refugio Zertuche, el Instituto Capellanía y la Secundaria Manuel H. Gil Vara.
En estas sesiones, niñas, niños y adolescentes recibieron herramientas para un uso más seguro de internet y redes sociales, aprendiendo a identificar riesgos digitales y a pedir ayuda ante situaciones de acoso, extorsión, amenazas o exposición a contenido inapropiado.
El programa también abordó la prevención de la violencia escolar en la primaria Emilio Carranza, donde se promovió el diálogo sobre cómo reconocer y atender distintas formas de agresión —desde burlas o exclusiones hasta maltrato físico—, además de informar sobre los canales de apoyo municipal disponibles para estudiantes y docentes.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncian megaproyecto industrial en Ramos Arizpe; lo impulsa Grupo Avante
La educación preventiva alcanzó incluso a los niveles preescolares. En el Jardín de Niños Roberto Gómez Bolaños, se impartió el tema “Seguridad en mi Entorno”, diseñado para fomentar el autocuidado, la identificación básica de riesgos y la confianza en figuras de autoridad, mediante dinámicas adaptadas a su edad.
Con más escuelas atendidas y más estudiantes sensibilizados, Ramos Arizpe continúa fortaleciendo una cultura de protección y convivencia positiva.