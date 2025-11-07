Refuerza Ramos Arizpe la prevención escolar con programa de proximidad

Durante octubre, el Programa de Proximidad del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó su labor preventiva en aulas, pasillos y patios escolares, llevando mensajes clave sobre seguridad, convivencia y uso responsable de la tecnología.

Con una estrategia basada en la cercanía y la educación, el equipo logró cubrir planteles de todos los niveles educativos, tanto en la zona urbana como en los ejidos, consolidando un modelo de seguridad que actúa antes de que los problemas ocurran.

Durante el mes, se impartió el tema “Navega Seguro” en diversas instituciones, entre ellas las primarias Silvia Magdalena Mohama Abugaber, Pablo L. Sidar y Benito Juárez del Ejido Higueras, así como en el Instituto La Misión, la Secundaria María del Refugio Zertuche, el Instituto Capellanía y la Secundaria Manuel H. Gil Vara.