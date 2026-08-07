Avanza causa penal por multihomicidio en Saltillo; la Fiscalía reafirma contundencia y efectividad operativa

TORREÓN, COAH.- A proceso judicial fue llevado el acusado por el crimen múltiple de Saltillo para continuar su curso en los tribunales, de acuerdo con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien confirmó que las indagatorias avanzan conforme al calendario que fija la ley. El Fiscal puntualizó que, concretada la aprehensión del sujeto, el organismo a su cargo solicitó e hizo efectiva la orden judicial para presentarlo ante el juez competente, etapa en la que se celebró la formulación de imputación y se dictó el auto de vinculación.

Fernández Montañez señaló que sobre el imputado pesan diversos cargos penales vinculados a la agresión en un inmueble de Saltillo, donde perecieron dos mujeres y un varón, evento en el que además un ciudadano resultó lesionado y se reportó el rapto de un menor. Aunque rehusó proyectar el número de años que podría recibir de condena, enfatizó que los delitos imputados ameritan castigos severos que podrían sumarse acumulativamente en el desarrollo del proceso. “Hablamos de querellas con marcos punitivos sumamente altos y la totalidad de los actos cometidos encajan en ese supuesto. Calcular temporalidades en este instante no aporta valor cuando la causa penal apenas inicia”, indicó. El funcionario enfatizó que la aprehensión del sospechoso fue el resultado de un trabajo en equipo entre mandos de los tres niveles de gobierno, tras recibir el reporte en las líneas de auxilio con varias horas de rezago respecto al momento del hecho. Fernández Montañez aseveró que, aun cuando la violencia en entornos domésticos escapa al alcance de los patrullajes preventivos, la obligación de las instituciones radica en ofrecer una respuesta inmediata y efectiva. “Cuando la labor preventiva resulta insuficiente ante hechos de esta índole, la autoridad tiene la responsabilidad de aplicar todo el peso de la ley. La premisa en Coahuila no cambia: no hay impunidad para nadie”, recalcó.

Por otra parte, al cuestionársele sobre la postura expresada por el representante del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, el Fiscal calificó sus palabras como un intento de partidizar una tragedia que ha dejado un profundo luto. “Hay que valorar las opiniones dependiendo del antecedente de quien las emite. Es alguien que ocupó cargos de responsabilidad pública en seguridad con el desempeño por todos sabido. Es reprobable que se intente lucrar políticamente con una pérdida tan sensible para los deudos”, reprochó. Para concluir, defendió el desempeño del Estado en la materia, recordando que con base en mediciones del INEGI, Coahuila alberga tres de las cinco localidades con mayor percepción de paz social del País, registrando además el 100 por ciento de efectividad en el esclarecimiento de homicidios.

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