“Sigo con mi visa de EU”: Mejía Berdeja niega revocación del documento

El legislador señaló a VANGUARDIA que la información difundida no es apegada a la realidad y la calificó como falsa. Además, atribuyó los señalamientos a una estrategia de “guerra sucia”.

La tarde de este miércoles, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) , Ricardo Mejía Berdeja, rechazó las versiones que circularon en Coahuila sobre una presunta revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

Durante la jornada, distintas plataformas informativas difundieron versiones sobre un supuesto retiro de visas a políticos mexicanos, entre ellos Mejía Berdeja.

Ante los rumores, que incluso lo vinculaban con grupos políticos y del crimen organizado de Sinaloa y Tamaulipas, el diputado fue consultado directamente y respondió mediante un mensaje: “No me quitaron absolutamente nada. Esa es guerra sucia”.

Asimismo, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por este tipo de publicaciones. “No caigan en el juego de esos corruptos”, expresó.

Mejía Berdeja informó que prepara un video para sus redes sociales con el fin de fijar una postura pública sobre el tema. Aseguró que no ha sido objeto de ninguna medida por parte de las autoridades estadounidenses.

El caso surge en medio de versiones similares difundidas recientemente a nivel nacional. Entre ellas destacan señalamientos sobre un presunto retiro de visa a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como supuestas investigaciones relacionadas con Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

Sin embargo, Alfonso Durazo también ha declarado públicamente que no se le ha retirado la visa ni se encuentra sujeto a investigación alguna.