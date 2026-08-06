Ataque de multihomicida Chad ‘N’ en Saltillo apenas trasciende en medios de comunicación de Texas

En su publicación, KSAT señala que retomó información del periódico mexicano La Razón. Además, cadenas como Univisión y N+ han elaborado contenidos periodísticos dirigidos a audiencias en Estados Unidos.

A pesar de la gravedad del ataque armado ocurrido en Saltillo y de que el presunto responsable es un ciudadano estadounidense con antecedentes en corporaciones policiales de Texas, los principales medios de comunicación de ese estado han dado escasa cobertura al caso. Hasta el momento, únicamente el portal de la estación de radio y televisión KSAT ha informado sobre los hechos.

La limitada difusión en el país vecino contrasta con la magnitud del crimen. De acuerdo con las autoridades, Chad “N”, presuntamente atacó a las víctimas con un arma calibre .45 equipada con un supresor de ruido, realizando disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que la agresión ocurrió entre las 14:30 y las 15:00 horas; sin embargo, el reporte al sistema de emergencias 911 se recibió después de las 19:00 horas, cuando familiares, al no lograr comunicarse con las víctimas, solicitaron a vecinos acudir al domicilio para verificar la situación.

“Esta persona tuvo ese tiempo para huir, para desplazarse, y el reporte llega porque familiares, al verse preocupados al no poder tener contacto, solicitaron la intervención de vecinos y amigos para ir a buscar al domicilio”, explicó el fiscal.

Fernández Montañez destacó que el perfil del presunto agresor reviste especial interés por tratarse de un exagente policial estadounidense con amplio adiestramiento en el manejo de armas y con órdenes de restricción vigentes en su país.

“Esta persona de origen norteamericano no vivía en Saltillo ni radicaba en Coahuila; se encontraba de visita y existían órdenes de restricción allá en Estados Unidos”, puntualizó.

Tras el reporte de emergencia, las corporaciones estatales desplegaron un operativo de inteligencia que permitió localizar y detener al sospechoso en Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Estados Unidos a bordo de un vehículo con placas de Texas y en compañía de un menor de edad.