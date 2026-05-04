Avanza investigación por fraude del ‘cártel inmobiliario’ en Coahuila; se han girado 3 órdenes de captura

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Torreón
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    Avanza investigación por fraude del ‘cártel inmobiliario’ en Coahuila; se han girado 3 órdenes de captura
    El gobierno evalúa ofrecer terrenos a bajo costo para resarcir el daño a las víctimas.

El Estado mantiene acompañamiento cercano con las víctimas del fraude

TORREÓN, COAH.- El Gobierno del Estado reportó avances significativos en las investigaciones sobre el fraude de terrenos conocido como “cártel inmobiliario”. Tras las denuncias presentadas por ciudadanos afectados, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, confirmó que se mantiene un acompañamiento cercano con las personas perjudicadas por estas prácticas notariales.

Pimentel detalló que el notario señalado ya perdió su patente y enfrenta un proceso legal. Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se han girado tres órdenes de aprehensión contra el exnotario y sus presuntos cómplices. Asimismo, informó que se solicitó la emisión de una ficha roja ante la Interpol para localizar a los implicados que habrían salido del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reactiva-el-registro-agrario-nacional-su-oficina-de-atencion-en-la-laguna-FA20465572

El operativo de investigación se ha extendido a las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de desarticular cualquier posible red de corrupción aún existente y garantizar la legalidad en los procesos de compraventa de predios.

Para resarcir el daño patrimonial, el Estado evalúa la posibilidad de ofrecer predios gubernamentales o municipales a costos preferenciales. Actualmente, se revisa un lote de 30 terrenos que podrían ser asignados a las víctimas mediante esquemas de pago flexibles, siempre que cumplan con características similares a las propiedades afectadas.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es evitar que los afectados pierdan su inversión, al tiempo que se sanciona a los responsables conforme a la ley.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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