Avanza investigación por fraude del ‘cártel inmobiliario’ en Coahuila; se han girado 3 órdenes de captura
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El Estado mantiene acompañamiento cercano con las víctimas del fraude
TORREÓN, COAH.- El Gobierno del Estado reportó avances significativos en las investigaciones sobre el fraude de terrenos conocido como “cártel inmobiliario”. Tras las denuncias presentadas por ciudadanos afectados, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, confirmó que se mantiene un acompañamiento cercano con las personas perjudicadas por estas prácticas notariales.
Pimentel detalló que el notario señalado ya perdió su patente y enfrenta un proceso legal. Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se han girado tres órdenes de aprehensión contra el exnotario y sus presuntos cómplices. Asimismo, informó que se solicitó la emisión de una ficha roja ante la Interpol para localizar a los implicados que habrían salido del país.
El operativo de investigación se ha extendido a las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de desarticular cualquier posible red de corrupción aún existente y garantizar la legalidad en los procesos de compraventa de predios.
Para resarcir el daño patrimonial, el Estado evalúa la posibilidad de ofrecer predios gubernamentales o municipales a costos preferenciales. Actualmente, se revisa un lote de 30 terrenos que podrían ser asignados a las víctimas mediante esquemas de pago flexibles, siempre que cumplan con características similares a las propiedades afectadas.
Las autoridades reiteraron que la prioridad es evitar que los afectados pierdan su inversión, al tiempo que se sanciona a los responsables conforme a la ley.