Avanza investigación por fraude del ‘cártel inmobiliario’ en Coahuila; se han girado 3 órdenes de captura

TORREÓN, COAH.- El Gobierno del Estado reportó avances significativos en las investigaciones sobre el fraude de terrenos conocido como “cártel inmobiliario”. Tras las denuncias presentadas por ciudadanos afectados, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, confirmó que se mantiene un acompañamiento cercano con las personas perjudicadas por estas prácticas notariales.

Pimentel detalló que el notario señalado ya perdió su patente y enfrenta un proceso legal. Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se han girado tres órdenes de aprehensión contra el exnotario y sus presuntos cómplices. Asimismo, informó que se solicitó la emisión de una ficha roja ante la Interpol para localizar a los implicados que habrían salido del país.