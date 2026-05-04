Reactiva el Registro Agrario Nacional su oficina de atención en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Luis Cruz Nieva, titular del Registro Agrario Nacional (RAN), confirmó oficialmente el reinicio de actividades del módulo regional en Torreón. Esta reapertura busca normalizar la asistencia técnica y administrativa para los comuneros, ejidatarios y diversos actores agrarios que residen en esta zona geográfica. En el marco de su gira de trabajo, el directivo precisó que la unidad —localizada en la calle Abasolo 567— ya recibe al público en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Cabe destacar que la oficina mantiene su política de puertas abiertas para solicitantes provenientes tanto del lado de Coahuila como de Durango.

Un aspecto distintivo de esta sede es su naturaleza regional, siendo la única en el País con estas características, pues habitualmente el RAN concentra sus operaciones de forma exclusiva en las ciudades capitales de cada entidad federativa. Respecto a la reciente inactividad, Cruz Nieva aclaró que se debió a ajustes internos relacionados con el presupuesto. Una vez subsanado dicho inconveniente administrativo, se retomaron las labores sin que esto representara una acumulación de expedientes o retrasos significativos en las gestiones en curso. El funcionario hizo énfasis en el peso simbólico de la región, recordando que la Comarca Lagunera fue el epicentro del reparto de tierras en 1936 bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, un hito que transformó la estructura productiva y social del campo mexicano. Sobre la relevancia actual, detalló que el 68 por ciento de la superficie lagunera se rige bajo el esquema de propiedad social. Por ello, existe una constante necesidad de trámites como el registro de actas, la certificación parcelaria, la renovación de padrones y el acompañamiento legal especializado.

Aunado a la gestión de trámites, el RAN cumple la función de salvaguardar el patrimonio documental de la tenencia de la tierra, custodiando archivos que datan incluso de la época virreinal, lo que garantiza la seguridad jurídica de los propietarios. En términos de modernización, el titular mencionó que se encuentran en una fase de optimización de procesos. Actualmente, de los 55 servicios disponibles, 33 han pasado por un esquema de simplificación ya validado en el Diario Oficial de la Federación, buscando reducir la burocracia. Para finalizar, Cruz Nieva reafirmó el compromiso institucional de robustecer el contacto con los sujetos agrarios, agilizando las respuestas gubernamentales para asegurar que la certeza jurídica de la propiedad rural sea un proceso eficiente y accesible para todos.

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