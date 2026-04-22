Avanza la modernización del transporte público en Torreón entre Municipio, Gobierno de Coahuila y Banobras
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Autoridades estatales y municipales trabajan en un nuevo modelo de transporte público en Torreón, que aprovechará la infraestructura existente del Metrobús Laguna y busca mejorar la movilidad urbana
TORREÓN, COAH.- Las gestiones para la modernización del transporte público en Torreón avanzan mediante una coordinación entre el Municipio, el Gobierno de Coahuila y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el objetivo de presentar el proyecto en el primer semestre de 2026.
El gobernador Manolo Jiménez explicó que el proyecto original del Metrobús Laguna fue cancelado en 2019, tras una consulta realizada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, indicó que el Gobierno Federal ya dio por concluido ese convenio, lo que abre la puerta a un nuevo esquema de transporte con respaldo estatal y municipal.
Detalló que el plan contempla reutilizar la infraestructura existente, como paraderos y estaciones ubicadas en el bulevar Revolución, las cuales actualmente presentan deterioro por vandalismo y abandono.
En ese sentido, señaló que se trabaja en una reorganización técnica que permita poner en marcha el sistema a la brevedad, con el fin de ofrecer un servicio más eficiente y mejorar la movilidad de los usuarios en la ciudad.