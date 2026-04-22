Avanza la modernización del transporte público en Torreón entre Municipio, Gobierno de Coahuila y Banobras

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Torreón
/ 22 abril 2026
    Avanza la modernización del transporte público en Torreón entre Municipio, Gobierno de Coahuila y Banobras
    Autoridades buscan aprovechar la infraestructura del Metrobús Laguna para impulsar un nuevo sistema de transporte en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Autoridades estatales y municipales trabajan en un nuevo modelo de transporte público en Torreón, que aprovechará la infraestructura existente del Metrobús Laguna y busca mejorar la movilidad urbana

TORREÓN, COAH.- Las gestiones para la modernización del transporte público en Torreón avanzan mediante una coordinación entre el Municipio, el Gobierno de Coahuila y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el objetivo de presentar el proyecto en el primer semestre de 2026.

El gobernador Manolo Jiménez explicó que el proyecto original del Metrobús Laguna fue cancelado en 2019, tras una consulta realizada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, indicó que el Gobierno Federal ya dio por concluido ese convenio, lo que abre la puerta a un nuevo esquema de transporte con respaldo estatal y municipal.

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Detalló que el plan contempla reutilizar la infraestructura existente, como paraderos y estaciones ubicadas en el bulevar Revolución, las cuales actualmente presentan deterioro por vandalismo y abandono.

En ese sentido, señaló que se trabaja en una reorganización técnica que permita poner en marcha el sistema a la brevedad, con el fin de ofrecer un servicio más eficiente y mejorar la movilidad de los usuarios en la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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