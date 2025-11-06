Avanza obra de nueva plaza en El Pedregal; impulsan convivencia y deporte
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La nueva plaza contará con cancha, trotapista, juegos infantiles y áreas de ejercicio
TORREÓN, COAH.– Para ofrecer espacios dignos y seguros que fomenten la convivencia vecinal, la Dirección de Obras Públicas avanza en la construcción de una nueva plaza en la colonia El Pedregal, en coordinación con el Gobierno del Estado.
El titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que los trabajos se realizan en la calle ubicada entre Apatito y Acerina, donde se construye una cancha deportiva equipada con porterías y canastas, así como un área con juegos infantiles para que los niños disfruten de actividades recreativas en un entorno seguro.
TE PUEDE INTERESAR: Acuña: Lenin Pérez exige al Gobierno Federal un cambio urgente en la estrategia de seguridad
La obra también incluye una trotapista, ejercitadores y andadores, con el propósito de ofrecer opciones de activación física para las personas adultas. Además, se instalará iluminación en todo el perímetro, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y extender el horario de uso.
Von Bertrab Saracho añadió que estas acciones se suman a los trabajos de bacheo y rehabilitación de pavimento que la dependencia realiza en distintos puntos del sector oriente, como las calles Rodas y Éfeso, en la colonia Ampliación Valles de Nazas, donde se mejoraron cerca de nueve mil metros cuadrados de superficie asfáltica.
Asimismo, destacó la entrega reciente de una estructura de techumbre en la plaza de la colonia El Kiosko, y las labores de alumbrado público en el bulevar Libertad, con las que se da respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
La Administración Municipal reafirma así su compromiso de seguir transformando Torreón con espacios públicos funcionales, seguros y accesibles, que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de las familias.