Avanza obra de nueva plaza en El Pedregal; impulsan convivencia y deporte

TORREÓN, COAH.– Para ofrecer espacios dignos y seguros que fomenten la convivencia vecinal, la Dirección de Obras Públicas avanza en la construcción de una nueva plaza en la colonia El Pedregal, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que los trabajos se realizan en la calle ubicada entre Apatito y Acerina, donde se construye una cancha deportiva equipada con porterías y canastas, así como un área con juegos infantiles para que los niños disfruten de actividades recreativas en un entorno seguro.

