Acuña: Lenin Pérez exige al Gobierno Federal un cambio urgente en la estrategia de seguridad

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Acuña: Lenin Pérez exige al Gobierno Federal un cambio urgente en la estrategia de seguridad
    Lenin Pérez acusó que la narcopolítica y la impunidad mantienen secuestradas amplias regiones del país. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, el dirigente de Unidad Democrática de Coahuila pidió un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad nacional

ACUÑA, COAH.- El presidente estatal de Unidad Democrática de Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que abandone el discurso de la “herencia maldita” y replantee su estrategia de seguridad, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

“El país no logra salir del caos y la inseguridad que lo aquejan desde hace dos décadas. El gobierno sigue sin encontrar una solución efectiva para pacificar a México”, expresó Pérez Rivera.

El líder estatal señaló que existe un creciente hartazgo entre la ciudadanía ante los altos niveles de violencia, por lo que consideró indispensable que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad y deje de culpar a administraciones anteriores.

“Es evidente que la estrategia actual no está funcionando. Es momento de dar un giro de timón y aplicar medidas que realmente reduzcan los índices de violencia”, afirmó.

Asimismo, advirtió que hay regiones del país prácticamente secuestradas por el crimen organizado, donde la relación entre actores políticos y el narcotráfico es cada vez más evidente.

“La narcopolítica ha generado un clima de impunidad y violencia. Es lamentable que en México haya más muertos que en zonas de conflicto como Palestina o Ucrania. Eso debería alarmarnos profundamente como sociedad”, concluyó.

Temas


Seguridad
Gobierno
Estrategias políticas

Localizaciones


Acuña

