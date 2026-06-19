Avanza rehabilitación del Bosque Venustiano Carranza con reforestación en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, mantiene las acciones de mejoramiento integral en el Bosque Venustiano Carranza con la reforestación de 100 pinos y el inicio de la colocación de los mil árboles contemplados dentro del proyecto de rehabilitación de este emblemático espacio recreativo. Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la dependencia, informó que estas labores forman parte de una estrategia impulsada por la actual administración desde octubre de 2025, la cual comenzó con la modernización de 7.5 kilómetros de alumbrado público al interior del bosque.

El funcionario explicó que, como parte de los trabajos previos a la reforestación, se realizó la preparación de las áreas verdes mediante el retiro de árboles secos, así como la construcción de borbotones y cajetes en puntos estratégicos para la plantación de nuevas especies, de acuerdo con las características de cada una. Asimismo, señaló que se efectuó la limpieza de los canales para facilitar el adecuado flujo del agua, garantizar el riego y asegurar el abastecimiento necesario para los mil árboles y pinos que contempla el proyecto. Indicó que de manera paralela continúan las acciones de optimización y ampliación del sistema de riego, con el propósito de favorecer el desarrollo de la vegetación y promover un uso más eficiente del recurso hídrico. Villarreal Cuéllar anunció además que entre las mejoras programadas se encuentra la instalación de nuevos juegos infantiles, similares a los colocados recientemente en la Alameda Zaragoza, los cuales han sido bien recibidos por las familias debido a su funcionalidad, seguridad y diseño. Agregó que el personal de la dependencia mantiene labores permanentes de mantenimiento en el alumbrado público, limpieza general y atención a las áreas verdes del bosque.

El director destacó que actualmente también se trabaja en la adecuación de un espacio destinado a un nuevo gimnasio al aire libre para adultos mayores y personas con discapacidad, así como en la construcción de un área de calistenia, con el objetivo de fomentar la actividad física y fortalecer uno de los principales espacios de convivencia familiar de la ciudad. Finalmente, solicitó la comprensión y colaboración de la ciudadanía, ya que las obras continuarán durante los próximos meses. Asimismo, exhortó a los visitantes a extremar precauciones al transitar por las áreas intervenidas y respetar la señalización instalada para facilitar el desarrollo seguro de los trabajos.

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