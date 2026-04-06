Avanza riego de presiembra en La Laguna rumbo al ciclo primavera-verano

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Torreón
/ 6 abril 2026
    Avanza riego de presiembra en La Laguna rumbo al ciclo primavera-verano
    Con el riego de anego, se preparan las parcelas de La Laguna para el arranque del ciclo primavera-verano 2026. ESPECIAL

El plan hidráulico contempla atender 38 mil hectáreas y beneficiar a cerca de 30 mil productores en la zona agrícola compartida entre Coahuila y Durango

SAN PEDRO, COAH.— En la Región Laguna, las labores de riego de presiembra correspondientes al ciclo agrícola primavera-verano 2026 avanzan conforme a lo programado; se prevé que esta primera etapa concluya la próxima semana.

De acuerdo con el calendario del Distrito de Riego 017, una vez concluida esta fase, durante el mes de mayo se aplicará el primer riego de auxilio, con el que continuará el desarrollo del ciclo agrícola en la zona.

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Alberto Sierra, representante del Módulo XV, informó que esta etapa se realiza con una extracción de 187.50 millones de metros cúbicos de agua, volumen autorizado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

Según lo informado, este esquema busca mantener un uso controlado del recurso y responder a la demanda del campo lagunero sin salir de la disponibilidad actual en las presas de la región.

El objetivo es cubrir más de 38 mil hectáreas y beneficiar a cerca de 30 mil usuarios del sistema de riego compartido entre Coahuila y Durango, una de las zonas agropecuarias más importantes del norte del país.

También se informó que el desfogue y conducción del agua se mantiene bajo supervisión de las direcciones de Protección Civil municipales, debido al incremento en los niveles de los canales de riego.

Entre las acciones preventivas se contempla el monitoreo constante de caudales, así como la emisión de alertas y medidas de prevención para evitar incidentes en áreas cercanas a los canales.

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En el lenguaje de los productores, esta fase de preparación también es conocida como riego de anego, ya que implica una inundación controlada de las parcelas para acondicionar la tierra antes de la siembra.

Sierra indicó además que los forrajes continúan como el cultivo predominante en La Laguna, debido a su vínculo directo con la actividad ganadera y, en particular, con la industria lechera de la región.

Añadió que parte de la cosecha suele destinarse a la venta, mientras que otra se reserva para el autoconsumo o la alimentación de ganado en pequeñas unidades familiares.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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